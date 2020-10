Toppolitikern om rektor Hamid: ”Ännu falskare”

Dagens Nyheters avslöjande visar att under tiden som Hamid Zafar var rektor på Sjumilaskolan i Göteborg och utredare på Skolinspektionen skrev hatiska inlägg om judar och homosexuella under pseudonym på nätet under åren 2011 till 2015.

På Twitter har det skett under pseudonymen ”Mikael Hakim”, där han återkommande använt begreppet ”sionister”. Bland annat kallar han Lars Adaktusson, KD, för ”en fanatisk sionist”

– Det är så klart jätteallvarligt. Jag hoppas att hans åsikter inte har drabbat elever eller personal. Det visar att vi gjort alldeles för lite för att motverka dem, säger Daniel Bernmar, vänsterpartistiskt kommunalråd i Göteborg.

”Förfasad och förfärad”

David Lega var tidigare kommunalråd i Göteborg för Kristdemokraterna, han är nu europaparlamentariker för partiet.

– Jag har träffat Hamid vid flera tillfällen i min roll som kommunalråd. Jag är jude och nu känns det ännu falskare och vidrigare, säger David Lega, KD, tidigare kommunalråd och nu europaparlamentariker.

Han säger vidare att förtroendet för Hamid Zafar nu är förbrukat och på noll.

– Jag blir verkligen både förfasad och förfärad. Att en människa kan uttrycka sig så om andra människor. Också att en person som var i den leddarrollen i Göteborg, där man ansvarar för barns uppfostran och värderingar. Han vet ju att det var fel, annars hade han inte gjort det under pseudonym säger han.

”Tar illa vid sig”

Det som Daniel Bernmar också reagerat starkt på är att Hamid Zafar till DN säger att ”det han skrivit om judar och sionister är ett exempel på hur han tidigare befann sig i vänsterkretsar”

– Han använder argumentet att han rörde sig i vänsterkretsar, när man själv som 18-19-åring organiserade sig mot antisemitism under samma period så tar man illa vid sig, säger Daniel Bernmar, vänsterpartistiskt kommunalråd i Göteborg.

