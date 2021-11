Tomten och hans renar kom på besök i julhandeln

2019 var det urpremiär för den tomteparad som köpcentret Nordstan hoppas ska bli ett återkommande inslag i göteborgarnas juluppladdning.

Planen var att tomten skulle komma på besök i gallerian även under 2020, men precis som mycket annat under pandemiåret fick tomteparaden ställas in.

I år var den dock tillbaka igen.

– Tomteparaden har blivit en liten tradition. All juldekoration är uppsatt, vi har julgranar i hela Nordstan och butikerna är taggade på att komma i gång med försäljningen av årets klappar, säger Monica Perman.

2019 hade tomteparaden premiär – men 2020 fick den ställas in på grund av pandemin. Foto: IAN SCHEMPER / Nordstan

Hyllar tomtens renar

Paradens huvudnummer var givetvis Jultomten själv, enligt Monica Perman nyss ankommen från de norrländska skogarna. Han gjorde entré i en specialbyggd släde dragen av två renar.

Men några riktiga renar rörde det sig inte om.

– Haha, nej. Det är två killar utklädda till renar. Vi har haft fantastiska skräddare som har sytt upp dräkterna och renarnas masker har gjorts av en superduktig maskör från GöteborgsOperan, säger Monica Perman.

Operan bidrog också med två trumpetare, som gick runt i köpcentrumet och spelade tomtemelodier, och på scen uppträdde bland andra göteborgskören Delight som gjorde sitt bästa för att sprida adventsstämning i gallerian.

Tomten kom i sin släde med renarna. Foto: IAN SCHEMPER / Nordstan

Höll avstånd

Enligt Perman var paraden uppskattad av lördagsflanörerna.

– Det har varit mycket folk, men jag måste berömma alla för att de tog ansvar och höll avstånd till varandra. Det var inget vi uppmanade till, men det känns som att vi har lärt oss det här nu.

Monica Perman säger att man hoppas på att tomteparaden ska återkomma även nästa år, men hon skjuter samtidigt in en brasklapp.

– Allt beror på vad som händer med pandemin. Men har vi den under kontroll så tror jag att vi kommer att fortsätta bygga vidare på den här traditionen.

