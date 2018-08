Båtsäsongen är snart över och de flesta återvänder till sina arbeten. Det gör att aktiviteten i hamnarna minskar kraftigt – något som inte går opportunistiska tjuvar förbi.

– I slutet av sommaren sker det flest båtmotorstölder. Även strax före påsk sker det många stölder. Men nu går vi in i den värsta perioden, säger Thomas Andersson vid Båtsamverkan Väst till Strömstad tidning.

Han menar att det fortfarande finns hyggligt med rörelse under den här helgen, men att det från och med nästa vecka kommer att vara mer eller mindre folktomt. Medan båtarna alltjämt ligger kvar.

En som drabbades av en båtstöld någon gång i månadsskiftet juli-augusti är Conrad Nilsson i Uddevalla. Hans båt stals då från Skeppsvikens båtplats.

– Jag hade varit nere och tittat till den på måndagen. Sen var vi borta i en vecka och när jag skulle titta till den när vi kommit tillbaka så var den försvunnen, berättar han.

Conrad Nilsson drabbades nyligen av båttjuvar. Foto: Privat

Conrad kontaktade då Polisen Båtsamverkan Väst – vilket gav resultat. Ungefär två veckor senare hittades båten i Henån.

”Den stulna Uttern 510ht som stals i skeppsviken i Uddevalla mellan måndagen den 30/7 och söndagen 5/8 är anträffad. Ägaren hade själv efterlyst den via sociala medier, men det var när Båtsamverkan lade ut den på sin Facebook sida som den anträffades i hamnen Henån tack vare en uppmärksam följare av Polisen Båtsamverkan väst fb sida. I Uttern låg det flera bensintankar till utombordare som lämnas in till Polisen Uddevalla”, skriver Båtsamverkan Väst på sin mycket aktiva Facebooksida.

Conrad hade tur att båten återfanns, då målet för de flesta båttjuvar är att sälja godset vidare – helst utomlands.

– Tanken var nog att den skulle säljas vidare, men så hittades den tack vare Båtsamverkan Väst. Men det var bara tändningslåset och nån antenn som hade skadats, säger Conrad, som är glad att ha sin båt tillbaka.

283 stölder hittills

Polisen Thomas Andersson berättar för Strömstads tidning att det vanligaste bytet dock är båtmotorer och inte hela båtar. Enligt hans statistik har det polisanmälts 283 stulna båtmotorer i Västra Götaland hittills under 2018 – men att siffrorna brukar slå i höjden från och med mitten av augusti fram till mitten av oktober. Under 2017 fick polisen in 209 anmälningar om båtmotorstölder bara under den perioden.

Då är ligorna högaktiva.

– Det har varit massor med ligor, främst internationella. De rör sig runt i om Sverige och vi får tips och ser tecken på dem i hela västregionen. De stjäl motorer och för med sig dem utomlands där de säljs. Polisen har ett bra kontaktnät i EU så många motorer hittas och kommer tillbaka, säger Andersson till tidningen.

Polisens tips

Men det finns åtgärder som båtägare kan vidta, menar polisen. Thomas Andersson till Strömstads Tidning:

– Man ska inte vara naiv, det sker många stölder av båtmotorer. Det man ska göra är att försvåra för tjuven. Vi ser att båtsamverkan har en bra effekt, i de områden som har det sker det få stölder. Båtsamverkan innebär att man hjälps åt med att hålla koll på varandras båtar och ser till att folk rör sig i hamnen. Man kan också ha en spårsändare på sin båt som gör att man får ett meddelande om den försvinner från hamnen.