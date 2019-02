Det var under onsdagsmorgonen som Victor Thede parkerade sin bil utanför ett företag i Rollsbo industriområde. När han kom tillbaka till bilen efter en timme så var den spårlöst försvunnen.

Kort därpå ringde en man upp honom om att han funnit hans tillhörigheter – som legat i bilen – i ett soprum.

– Jag åkte och träffade honom. Han var fastighetsskötare i ett bostadsområde och han gav mig mitt pass, företagshandlingar och annat som funnits i min bil.

Men bilen hade inte synts till.

– Det går inte att göra något. Jag blir så frustrerad. Jag hade fler saker i bilen som inte går att ersätta, säger han och fortsätter:

– Det är förjäkligt hur samhället ser ut och att man stjäl av andra. Men så länge saker har ett värde kommer det inte finnas något slut på detta.

Kan inte spåras

Victor Thede anmälde sin bil stulen till polisen och lade upp en efterlysning på sitt Facebookkonto. Hans inlägg har nu delats tusentals gånger men inget värdefullt tips har ännu kommit in.

Han har även försökt spåra sin bil via appen Volvo On Call – en app som gör att man ska kunna se var bilen befinner sig. Han har också bett Volvo hjälpa till att spåra bilen via appen.

– Men av någon anledning har det inte fungerat och jag kan inte spåra den.

Torbjörn Ferrander är utredare och fordonsexpert på Larmtjänst, som arbetar på uppdrag av berörda försäkringsbolag. Han förklarar att en person med ett aktivt abonnemang i appen Volvo On Call ska kunna spåra sin bil – men att det finns knep som tjuven kan ta till för att stoppa spårningen.

– Vi har varit med om vid stölder att tjuvar tagit sig in i systemet kopplat ur det och i andra fall har man lagt en störningssändare i bilen för att bilen inte ska kunna spåras, säger han.

Har marknadsförts som stöldsäker

I detta fall handlar det om en XC90, drömbilen för många och i fjol utnämndes Volvo-modellen till en av årets mest stöldsäkra bilar på den svenska marknaden enligt försäkringsbranschens årliga och senaste så kallade NVSA-ranking. Enligt marknadsföring och försäljare ska de nya Volvo-bilarna inte gå att stjäla.

– Generellt när det gäller våra bilmodeller och stöldskydd så är de utrustade med följande: Rattlås, dörrlås, larm och immobilitetssystem. Det sistnämnda innebär att bilens nyckel är kodad till bilens startsystem. Utan denna kodade nyckel ska det inte gå att starta bilen, har Annika Bjerstaf Editor & Press manager på Volvo Cars tidigare berättat.

Hur tjuven lyckades stjäla Victors bil är ännu inte klarlagt. Men med tanke på de rigorösa stöldskydd som finns i övrigt så är en teori alltså att tjuven har kapat kopplingen mellan nyckel och bil.

– Det förekommer. Men det är jättesvårt att föra statistik över i vilken omfattning det tillvägagångssättet sker, säger Torbjörn Ferrander på Larmtjänst.

Avancerade ligor har härjat

GT har tidigare rapporterat om fall i Lidköping och Värnamo där en misstänkt Volvoliga stulit mängder av bilar just genom den metoden. I de fallen så körde tjuvarna in de stulna bilarna i lastbilstransporter för bortforsling.

Annika Bjerstaf Editor & Press manager på Volvo Cars Foto: Pressbild Volvo Cars

Annika Bjerstaf, Editor & Press manager på Volvo Cars:

– För att kunna begå sådana här stölder så måste man vara väldigt skicklig, man måste ha kriminellt uppsåt och ha rätt utrustning.

Vad kan man från Volvos sida göra för att förhindra den här typen av "signalkapningar"?

– Jag vet att det är väldigt många biltillverkare som tittar på hur man skulle kunna lägga till en spärr för att förhindra sådant här. Det är så klart väldigt tråkigt att bli av med sin bil, men den här typen av stölder är inget som är dagligdags händande. Det krävs som sagt skicklighet, kriminellt uppsåt och avancerad utrustning.

Urban Bergqvist, vid polisen i Göteborg city bekräftar att en polisanmälan gällande Victor Thedes stulna bil har kommit in.

– Vi känner till det, men det finns ingen misstänkt. I nuläget har vi inga uppgifter om det har skett fler bilstölder de senaste dagarna, säger han.

Bilen, som är en Volvo XC90 årsmodell 2016 stals någon gång mellan 08 och 09 onsdagen den 30 januari på Bultgatan i Kungälv. Har du sett den? Tipsa polisen på 11414.