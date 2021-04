Tjuvar försökte fly från polisen – sprang till E6

Larmet om det pågående inbrottet gick vid 01.15-tiden under natten mot onsdagen.

– Det kommer in via en kamera där två personer rör sig inne på området och att de lägger sig under en bil för att skruva loss avgasröret, säger Fredrik Svedemyr, presstalesperson vid polisen i region Väst.

När polis och väktare kom till platsen sprang de båda gärningsmännen från platsen och en hundpatrull fick upp ett spår.

– De springer mot en bensinmack och sen grips de vid en påfart till E6, säger Fredrik Svedemyr.

De gripna är misstänkta för olaga intrång och stöld.