Polis larmades vid 00.30-tiden till ett inbrott i en företagslokal i Vänersborg. Rutor hade krossats och en bil ska därefter ha lämnat platsen, meddelar polisens presstalesperson.

Enligt Bohusläningen kunde en polispatrull följa efter den aktuella bilen – som körde till en mc-lokal.

Senare under söndagsmorgonen slog polisen till mot mc-lokalen och genomförde en husrannsakan.

– Under husrannsakan hittades en mindre mängd narkotika och doping preparat samt ett föremål som fall in under vapenlagen, säger Owe Larsson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Trollhättan, till Ttela.

Texten uppdateras.