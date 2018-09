Mottagaren av mejlet hotas med att filmer som påstås ha spelats in via datorns webbkamera kommer att spridas till nära och kära om man inte betalar in 600 dollar, motsvarande ungefär 5 700 kronor till en så kallad bitcoin-plånbok.

Göteborgaren Terje Himberg-Larsen, 54, är en av dem som drabbats av porrutpressningen, vilket han tidigare berättat om i SVT Nyheter Väst.

– De hotar med att de ska skicka ut videos på mig till alla mina vänner om jag inte betalar, videos där jag tittar på sidor med sexuellt material. Det är något som jag inte har gjort, säger Terje.

Nya hot varje dag

Han har fått mejlen på både norska, svenska och engelska. Det första mejlet kom för cirka två månader sedan och efter det har mejlen dagligen kommit in.

– Jag har fått runt 200 mejl. I går fick jag senast mejl, då två eller tre stycken.

Terje säger att han snabbt förstod att det inte var ett seriöst hot.

– Jag tog det mest med humor, lite med en klackspark.

Mejlen som skickades till Terje kom från hans egen mejladress. Lösenordet som utpressarna använt sig av var ett lösenord som Terje främst använde sig av för tio år sedan.

– Man hade ju samma lösenord på olika sajter förr i tiden. Det lösenordet de hittat använde jag mig av på väldigt många ställen. Det kan vara en risk.

Daniel Norlander säger att brottet är svårutrett. Foto: POLISEN

Viktigt att kontakta polisen

I ett av utpressningsmejlen som cirkulerar står det bland annat:

”Vi är medvetna om dina små och stora hemligheter...ja, du har dem. Vi såg och spelade in dina aktiviteter på porrwebbplatser. Din smak är så konstig, du vet .. Men det viktigaste är att vi ibland spelade in dig med din webbkamera, synkronisera inspelningarna med det du såg på! Jag tror att du inte är intresserad visa den här videon till dina vänner, släktingar och din intima ...”

I mejlet påstås också att en timer startas när det öppnas och att mottagaren efter det har 48 timmar på sig att betala in pengarna.

Enligt Daniel Norlander, chef vid polisens kontaktcenter i region Väst, är det viktigt att kontakta polisen om man drabbas.

– Det är ett bluffmejl, det är rubricerat som försök till utpressning. Man ska inte göra något av det som sägs i mejlet.

Daniel Norlander säger att brottet är svårutrett och att polisens viktigaste uppgift är att se till att brottet ej fullbordas, att ingen betalar.

– Några utav dem vi pratat med har dessvärre betalat. Det blir en lärdom till nästa gång. Vi har ett grepp om händelsen nu då vi vet vad som har hänt. Vi ska titta på det i ett senare skede, vad som kan utredas, om någon kan ställas till svar. Det är dock svårutrett, säger Daniel Norlander.