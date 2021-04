Tekniska problem hos Västtrafik: ”Beklagligt”

Vad som ligger bakom det tekniska problemet kan inte Mette Ramquist, presschef vid Västtrafik, svara på på lördagen.

Men problemen, som pågått sedan i torsdags, har lett till att det inte gått att köpa biljett varken ombord, hos ombuden eller i Västtrafiks butiker.

– Vi har haft problem med våra kortläsare sedan 1 april. Nu har vi identifierat felet och det går att köpa i butiker igen. Men ombord och hos våra ombud kan det dröja till efter påsken, på grund av en uppdatering som måste göras. Det kan dröja tills det är löst, säger Mette Ramquist.

”Försöker lösa”

Tills problemet är helt löst hänvisas kunderna till Västtrafiks mobilapp eller Västtrafiks butiker.

På sin hemsida skriver de:

”Det är just nu tekniska problem med vårt betalsystem. Det innebär att du inte kan checka in/ut din kontoladdning på våra fordon, eller köpa biljett hos våra ombud. Vänligen köp din biljett i appen Västtrafik To Go eller i Västtrafiks butiker.”

Foto: Lovisa Waldeck

Enligt Mette Ramquist kan man, om biljetten blir dyrare än kontoladdningspriset, i efterhand reklamera sin biljett genom att vända sig till kundservice.

– Det är beklagligt så klart att det skapar problem för våra kunder. Vi försöker lösa det så snabbt som möjligt, säger hon.

Hon avslutar:

– Från och med i dag kan man köpa i butikerna igen. Successivt kommer det att fungera ombord och hos ombud också, i takt med uppdateringarna.