Under veckan har det skickats ut en varning via mejl till den som bokat resa via Taxi Göteborgs mobilapp.

”Vi vill be dig att säkerställa att ditt lösenord i appen är säkert då vi har råkat ut för ett angrepp på vårar servrar nyligen. Som en extra säkerhetsåtgärd ber vi dig därför att ändra ditt lösenord”, står det i mejlet som skickades ut till kunderna.

– Det danska företaget som är ansvarigt för servern hade fått något meddelande på att hackers försökt ta sig in, något som händer i appar ibland, säger Bo Edsberger, vd för Taxi Göteborg.

Taxibolaget uppmanar därför kunderna att nu byta lösenord.

– Vi har runt 10 000 appanvändare och vi har en skyldighet till våra kunder när någon försöker göra intrång. Det är ganska vanligt att folk har ganska ”lätta” lösenord, därför ber vi kunderna att byta till ett mer säkert lösenord, säger Edsberger.

Bo Edsberger. Foto: Victor Abrahamsson

”Hela ditt konto töms inte”

Förutom rekommendationen att byta till ett säkert lösenord, har bolaget även infört ytterligare säkerhetsåtgärder.

Så innan man bokar en resa med förskottsbetalning måste man ange den tresiffriga CVC-koden som står på betalkortets baksida.

– Vi arbetar redan för fullt med en ny version som kommer att vara ännu tryggare, säger Bo Edsberger.

Är det någon appanvändare som har blivit drabbad?

– Möjligtvis någon enstaka privatperson men det är inget vi kan bekräfta just nu, men vi håller på att undersöka resor och liknande. Det som händer om man blivit hackad är inte att hela ditt bankkonto töms på pengar, utan då kan den personen som hackar åka taxi för dina pengar.