Tågtrafik stoppas – stormen Ciara drar in

Det är Västkusten som först drabbas av stormen Ciara som kommer in västerifrån under söndagen. Under kvällen nås även Skåne, Öland och Gotland av ovädret.

SMHI har gått ut med en klass 2-varning för Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg samt Halland.

Stormbyarna når Västkusten vid lunchtid under söndagen och väntas pågå under natten mot måndagen. Vindstyrkan väntas ligga på mellan 25 och 27 meter per sekund.

Stormen drabbar Skåne från söndag eftermiddag. Det väntas även komma kraftigt regn över hela området.

Först drabbat är Väderöarna utanför Bohuskusten. Vid 12-tiden på fredagen var det vindar på 24 meter per sekund där.

– Vi snurrar fast utemöbler och andra lösa föremål, säger Jens Nilsson, som arbetar på Väderöarnas värdshus.

Kollegan Anne Mathiesen berättar att hon blåst omkull.

– Jag var ute på lotsutkiken och välte. Jag var tvungen att hålla i mig, säger hon.

Stort lågtryck med stormvindar

Olav Krogsaeter, meteorolog vid väderinstitutet Storm, säger strax före klockan 12 på söndagen:

– Det är ett stort lågtryck med stormvindar som sträcker sig från Biscayabukten i Frankrike upp till norra Skandinavien. Det blåser redan mycket på Västkusten, omkring 20 meter per sekund, och det kommer att fortsätta hela dagen.

Han konstaterar att Västkusten kan få upp mot 40 millimeter regn under dagen.

– Under måndagen blir det vindar på cirka 15 meter per sekund, och även regnbyar. Södra Halland och Skåne kan få åskväder under måndagseftermiddagen, säger Olav Krogsaeter.

Klockan 10 på söndagsförmiddagen stängdes Uddevallabron av för trafik på grund av de hårda vindarna. På flera ställen

– Älvsborgsbron är det ingen fara för just nu, där ska det vara västliga vindar som kommer upp i 29 meter per sekund för att man gör någon åtgärd, säger Thomas Johansson, presskommunikatör vid Trafikverket vid 11.30-tiden på söndagen.

Tågtrafiken ställs in

Från klockan 12 ställs tågtrafiken in på flera sträckor i Västsverige, vilket Trafikverket gick ut med redan i fredags. Stoppet gäller fram till klockan 14 på måndag.

Sträckorna där tågen ställs in är Herrljunga - Borås, Uddevalla - Strömstad, Varberg - Borås och Håkantorp - Gårdsjö.

Bussar ersätter tågtrafiken på samtliga sträckor.

– Att bli stående därute om ett träd faller över spåren, det är inte roligt, konstaterade Thomas Johansson på fredagen.

– Vi har ett kontinuerligt arbete för att trädsäkra järnvägen och det betar vi av. Men längs de här sträckorna har det inte hunnits med, förklarar han och uppmanar resenärer att vända sig till tågbolagen för att få information om ersättningsbussar, säger han.

Sund-Jarenleden som går mellan Sund och Jaren i sjön Stora Le i Dalsland råder begränsningar för tung trafik på grund av stormen.

Vid 12-tiden kommer också de första rapporterna om nedfallna träd, på väg 190 mellan Östad och Brobacka och väg 171 mellan rondellen vid Nordens Ark till Ödstoft.

– Entreprenörerna som arbetar med väghållningen är på tårna, konstaterar Thomas Johansson.

Flygtrafiken kan påverkas

Flygtrafiken till och från Göteborg Landvetter Airport har vid 12.30-tiden inte påverkats av ovädret.

– Just nu har vi ingen påverkan, men det kan komma att förändras under dagen. Vi följer utvecklingen och rekommenderar resenärerna att följa utvecklingen på vår hemsida eller via sitt flygbolag för att få information om eventuellt inställda flyg, säger Lovisa Ernestam, biträdande presschef på Swedavia,

Hon förklarar att hårda vindar i sig inte är något hinder för flygtrafiken.

– Det behöver inte påverka. Det som kan ställa till det är om det blåser kraftig sidvind, då kan det bli problematiskt, säger hon.

