Tågstörningar mellan Göteborg och Stockholm

Räddningstjänst, polis och ambulans larmades på eftermiddagen ut efter larm om obehöriga på spåret.

– Vi har letat. Polisen är fortfarande kvar och tittar, men tror ej de hittat något, säger Stefan Johansson vid räddningstjänsten.

Räddningstjänsten har hävt sitt så kallade tågstopp.

Vid 18.40-tiden meddelar Trafikverket på sin hemsida att stoppet har släppt, men att det råder förseningar på sträckan.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas

Göteborg C, Skövde C, Sävenäs, Partille, Jonsered, Aspen, Aspedalen, Lerum, Stenkullen, Floda, Norsesund, Västra Bodarne, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Floby, Falköping C, Stenstorp, Töreboda, Gårdsjö, Laxå, Hallsberg, Vingåker, Katrineholm C, Flen, Gnesta, Mölnbo, Järna, Södertälje Syd, Flemingsberg, Huddinge, Stuvsta, Älvsjö, Årstaberg, Stockholms Södra, Stockholm Central.

