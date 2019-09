Svenske miljardärens villa på Bahamas totalförstörd i orkan

Fastighetsmogulen och mångmiljardären Roger Akelius hus på Bahamas har totalförstörts av orkanden Dorian.

Hans lastbil som med nöd och näppe undgick den hårda stormen togs sedan i bruk som likbil under katastrofen.

– I min by och grannbyn dog dubbelt så många personer som när Estonia gick under. Det tog tio dagar innan jag fick kontakt med anställda och nära vänner. De har överlevt. Men jag mådde inte bra under väntetiden, säger Akelius till Hem & Hyra.