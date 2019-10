Huvudkontoret ligger mitt på Avenyn i Göteborg.

Granne med finansbolag och krogar på paradgatan huserar här bolaget Misen Energy, ett företag som för några år sedan hamnade i strålkastarljuset efter uppgifter om kontroversiella statliga affärer i Ukraina.

Allt avslöjades i GT/Expressen den 25 juni 2014:

Bolaget hade den 25 februari 2011 skrivit ett avtal med den ukrainska staten, som hemligstämplades fram till år 2036. Avtalen skulle ge bolaget kontrollen över stora delar av Ukrainas naturgastillgångar i 20 års tid.

Bolaget kritiserades av organisationen Aktiespararna och börsanalytiker för bristande information om affärerna och – inte minst – för hemlighetsmakeriet kring vilka som står bakom företaget.

Bolaget Misen Energy har sitt huvudkontor mitt på Avenyn i Göteborg. Foto: HENRIK JANSSON

Skatteparadisbolag registrerade som ägare

Då, och ännu i dag, står ett antal anonyma skatteparadisbolag registrerade som ägare till det Göteborgsbaserade bolaget.

Granskningen visade dock att Dmytro Firtasj, en kontroversiell ukrainsk oligark, kunde kopplas till stora delar av aktieinnehavet.

Detta bland annat genom interna organisationskartor, kartläggning av skatteparadisbolagens företrädare och spårningar med skatteparadisexperter från ansedda journalistnätverket ICIJ, som tidigare bland annat avslöjat de så kallade Panamadokumenten.

En tidigare nyckelperson inom Firtashs bolagskoncern DF Group, som senare blev styrelseledamot och representant för stora delar av aktieinnehavet i Göteborgsföretaget, svarade så här på frågan om vem som är ägare:

– Jag har inte befogenhet att säga någonting om det, det är inte mitt jobb.

Liknande svar ges än i dag av Göran Wolff, vd i Göteborg för Misen Energy.

Han säger fortsatt att han ”inte vet” vilka som äger bolaget.

– Det framgår av vår årsredovisning vilka som är ”ultimate beneficial owners”. Det är vad vi vet och vi kan inte tillägga någonting annat där, säger Göran Wolff.

I årsredovisningen listas dock endast ett antal anonyma cypriotiska bolag som ägare.

Men vilka är deras ägare?

– Det har jag ingen aning om. Om det skulle finnas några andra så vet jag inte det.

Göran Wolff, vd för Misen Energy, intervjuad 2014 av reporter Claes Petersson. Foto: OLLE SPORRONG

Jagades i åratal av FBI

Dmytro Firtasj är kontroversiell och har i åratal jagats av FBI för korruption och ett påstått samröre med ryska maffian.

Affärerna kretsar kring hans jättekoncernen Group DF med verksamhet inom gas, olja, media, fastigheter, banker och jordbruk. År 2014 greps han i Österrike efter en arresteringsorder av FBI, misstänkt för internationell korruption och ett kriminellt nätverk med olika skatteparadisbolag.

Den federala åklagare som driver processen har under utredningen, i domstolshandlingar från 2017, pekat ut honom som en av de tyngsta personerna inom rysk organiserad brottslighet. En av Firtasjs affärspartners, enligt Financial Times, är Semjon Mogilevitj som beskrivits som ”the boss of bosses” inom ryska maffian och som funnits på FBI:s tio-i-topp-lista över ”FBI most wanted”.

Maffialedaren Semjon Mogilevitj brukar kallas the "boss of bosses" inom ryska maffian.

Borgensumman: 1,2 miljarder kronor

Dmytro Firtasj greps 2014 men släpptes efter att ha betalat en rekordhög borgensumma, motsvarande 1,2 miljarder svenska kronor. Han har sedan dess inte fått lämna Österrike i avvaktan på fortsatt utredning.

Fem år senare, under de senaste dagarna och veckorna, har Dmytro Firtasj åter hamnat i fokus i samband med Ukraina-skandalen och den amerikanska riksrättsutredningen kring Donald Trump.

Time Magazine avslöjade den 15 oktober uppgifter om hur den ukrainska oligarken hjälpt Trumps advokat Rudy Giuliani att smutskasta presidentens politiska fiender. Nära samarbetspartners kring Trump uppgavs ha fått dokument och information från Firtasj i syfte att misskreditera den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden.

Washington Post, och flera andra amerikanska medier, har senare också närmare granskat kopplingarna mellan Dmytro Firtasj och Dondald Trump. Bland annat kopplas Dmytro Firtasj samman med de två affärsmän, Lev Parnas och Igor Fruman, som nyligen greps i USA misstänkta för brott relaterade till Trumps kampanjfinansiering. De två affärsmännen är också samarbetspartners till Trumps advokat Rudy Giuliani.

Lev Parnas och Igor Fruman, som står nära Trumps advokat, greps för brott relaterade till presidentens kampanjfinansiering. Foto: AP/TT NYHETSBYRÅN

Göteborgsbolagets tvist

Göran Wolff på Misen Energy i Göteborg, som alltså inte vill bekräfta Dmytro Firtasjs kopplingar till bolaget, berättar att hans företag i dag är inblandad i en segdragen rättsprocess.

2017 gick luften ur det lovande naturgasprojektet sedan Göteborgsbolagets statliga samarbetspartner i Ukraina gick till domstol för att dra sig ur avtalet. Samma år, enligt Misen Energys egen årsredovisning, inledde ukrainska myndigheter också en antikorruptionsutredning kring det statliga samarbetet som senare kom att läggas ned.

Avtalet är nu brutet, företaget redovisar miljonförluster och den fortsatta processen handlar i stället om skadestånd.

– Vi är i tvist med vår förre partner i det här samarbetsprojektet. Jag kan inte säga nåt mer än det som står i pressmeddelandet, säger Göran Wolff.

Verksamheten ligger nu nere sedan kärnverksamheten slagits i spillror.

– Det här var vår verksamhet och nu har vi ingenting annat. Vi väntar på skiljenämndens utslag.

Donald Trumps djupaste kris

Klart är att de påstådda förbindelserna med Ukraina-män som Dmytro Firtasj inneburit Donald Trumps djupaste kris hittills som president.

Demokraterna i det amerikanska representanthuset startade i slutet av september en riksrättsutredning mot presidenten, efter anklagelserna om att han försökt svärta ner Joe Biden.

Den ukrainska oligarken har de senaste dagarna blivit central i den processen.

– Intresset växer för Firtasj och vilken roll han spelade, säger republikanen Jamie Raskin, som sitter i en kommitté som leder riksrättsutredningen, till nyhetssajten Politico.

– Hans kopplingar till Vladimir Putin och Ryssland måste också undersökas.

Dag Blanck, professor i nordamerikastudier vid Uppsala universitet, säger att den pågående härvan är Trumps i särklass värsta kris som president.

– Det som har framkommit är mycket graverande och det är uppenbart att presidenten känner sig trängd. Det kan man se på de starka reaktionerna. Man har aldrig sett något liknande från en president.

Professor Dag Blanck. Foto: MIKAEL WALLERSTEDT

Firtasj: ”Österrike – som en bra flaska rött”

Blanck konstaterar att Trumps framtid som president beror på utgången i den pågående utredningen. Ännu har Trump stöd bland sina egna. Om processen slutar med en förtroendeomröstning i senaten krävs två tredjedelar av rösterna för att fälla presidenten.

– I dagens läge tycks det osannolikt eftersom det skulle kräva att 20 av de republikanska senatorerna röstar emot sin egen president. Det som krävs i så fall är att detta stöd eroderar. Men nu kommer nya uppgifter varje dag och det tycks som att vissa senatorer börjar bli lite oroade, säger Dag Blanck.

Dmytro Firtasj har inte velat lämna någon kommentar. Det har han inte heller gjort till amerikanska medier. En presstalesperson för hans DF Group svarar via mejl att man endast uttalar sig om de officiella bolagen inom koncernen, och att man anser att Misen Energy inte tillhör dessa.

I ett tidigare uttalande på den egna företagssajten sade han sig trivas med åren han suttit fast i Österrike, ett land han inte får lämna i väntan på den fortsatta rättegångsprocessen kring korruptionsanklagelserna:

– Österrike är som en bra flaska rött vin. När du öppnar den måste du vänta tills den utvecklar sin bouquet.

”Österrike är som en bra flaska rött vin”, säger Dmytro Firtasj. Här landets huvudstad Wien. Foto: Shutterstock

Donald Trump och hans advokat Rudy Giuliani, tidigare borgmästare i New York, har kraftigt tagit avstånd från alla anklagelser om otillåten politisk smutskastning.

Trump har i stället, enligt New York Times och Los Angeles Times, försökt komma åt källan till skandalen med dessa ord:

”Jag vill veta vem personen är som gav visselblåsaren informationen, eftersom det är att jämföra med en spion. Ni vet vad vi brukade göra med spioner på den tiden som vi var smarta när det gällde spioner och förräderi, eller hur? Vi brukade hantera det lite annorlunda än i dag.”