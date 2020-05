Under måndagen informerade nöjesparksjätten Parks and Resorts att 110 heltidsanställda inom koncernen varslas. Det var Nya Lidköpings-Tidningen först med att rapportera om.

Koncernen driver Skara Sommarland, Kolmården, Gröna Lund och Furuvik.

– I dag informerade vi på Parks and Resorts att 110 av våra 400 tillsvidareanställda varslas. I dag kan jag inte säga hur många det gäller per park, men i morgon skickar vi in detta till Arbetsförmedlingen och då blir det klart vilka parker som får varsla hur många, säger Annika Troselis, informationschef för Parks and Resorts.

Anställer inga säsongsarbetare

Nöjesparksjätten har tidigare informerat om att de normalt 3 350 säsongsanställda inte kommer kunna anställas.

– Så ser det inte ut i dag. Jag skulle tippa på att vi inte har kunnat anställa 3 000 av säsongstjänsterna. Det här går verkligen ut över de arbetare som vi normalt anställer på sommaren. Och det är någonting som vi gått ut med tidigare. Det är oerhört tungt, så klart, säger Annika Troselis.

Janne Nilsson är vd på Skara Sommarland. Han säger:

– Det här är extremt tråkigt. I grund och botten är det ett välmående företag med bra ekonomi, men nu går det inte.

Skara Sommarlands vd Janne Nilsson. Foto: Skara sommarland/Pressbild

Skara Sommarlands mål är att, trots varslen, öppna på nationaldagen den 6 juni. Om så blir fallet eller inte beror på hur restriktionerna och reglerna för folksamlingar ser ut då.

– Vår målsättning är att öppna 6 juni, säger Janne Nilsson.

TV: Corona eller inte? Sensorn ska kunna visa svaret – direkt i din mobil

Corona eller inte? Sensorn ska kunna visa svaret – direkt i din mobilVisa beskrivning

LÄS MER: 10 000 varslade i Västra Götaland under krisen