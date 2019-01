Det var i höstas som tre anställda vid Önneredsskolan i västra Göteborg satte sig på tåget upp till Stockholm. De var inbokade en natt på hotell och hade på egen hand ordnat med biljett till en av fredagsfinalerna i den tv-sända talangtävlingen Idol.

Väl hemma igen skickades notan för resan, med hotell och logi, till skolan.

Totalt rör det sig om 9139 kronor inklusive moms.

I bokföringen hittas tågresorna under den anonyma rubriken ”Stockholmsresa”. Kostnaden för hotell och logi har fått en mer förklarande text i handlingarna, om att det handlar om ”Studieresa för elever med NPF”.

Inga elever på resan

NPF är en intern förkortning av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som autism, aspberger och ADHD.

Men några elever var aldrig med på resan.

Lena Reinhold är rektor på Önneredsskolan och den som fattade beslutet om resan.

Hon säger att det handlar om ett missförstånd, att det rörde sig om en studieresa för att planera inför åtgärder för elever med problem. Inte att de skulle följa med.

Därför utgick även lön under bortavaron.

– De fick en planeringsuppgift, säger Lena Reinhold.

"Särskilt utsatta elever"

– Det var en studieresa för att planera för våra särskilt utsatta elever.

En studieresa ska väl i sig ha någon mening, att resan eller målet för resan tillför något utöver att vara kvar i Göteborg. Varför åkte man till Stockholm och tillbaka?

– Ordvalet kan man ju fundera på, men det rörde sig om en ren planering för studierna för eleverna med funktionshinder, säger Lena Reinhold.

Först en bra bit in i intervjun tar Lena Reinhold själv upp den verkliga orsaken till att resan skedde just till Stockholm och just vid det datumet: att en arbetskollega hade ställt upp i tv-programmet ”Idol” och skulle uppträda på en av tävlingens många fredagsfinaler.

– De ville visa vår medarbetare som sjöng i ”Idol” uppskattning och arbetslaget ville skicka i väg dem. Och då förenade vi de sakerna, säger Lena Reinhold.

Inte ett ord om Idol

Pengarna för resa och uppehälle togs, efter godkännande från Lena Reinhold, från en fond som arbetslaget förfogar över, en fond med ersättningar för så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Det rör sig också om skattemedel, men pengar som Göteborgs universitet skjutit till utöver skolans ordinarie budget.

GT har under en veckas tid begärt ut beslut, underlag och andra handlingar knutna till resan – men ingenstans i de handlingar vi fått nämns någonting om ”Idol”. Lena Reinhold uppger att det allra mesta skett muntligt.

Däremot återkommer beskrivningen av kostnaderna som knutna till en resa för skolans elever med neuropsykiatriska funktionshinder även på utbetalningsavin till en av de anställda som låg ute med pengar för hotell och logi.

Beordrat underordnade

Göteborgs stads whistleblowerfunktion har fått in en anonym anmälan i frågan som lämnats vidare till Grundskoleförvaltningen för utredning. I anmälan uppges att rektorn låtit "personal åka på nöjesresor till Stockholm för att titta på Idol" och att rektorn sedan beordrat underordnade att "bokföra kostnaderna som fortbildning".

Rör det sig inte om en efterhandskonstruktion, att det är en mer nöjesinriktad resa för att stötta arbetskollegan som i efterhand kommit att framställas som en studieresa?

– Jag kan förstå att man funderar på det, men så var inte fallet, säger Lena Reinhold.

Uppgifterna i anmälan till whistleblowerfunktionen tror hon kan vara ett uttryck för bristande kommunikation inom organisationen.

Ska bli lika

De så kallade VFU-pengarna förfogar arbetslagen över. Det är en ersättning som skolorna får då personal handleder studenter från Lärarhögskolan. Pengarna ska gå tillbaka till arbetslaget som professionsutveckling, studiebesök och liknande. Även sociala aktiviteter har förekommit.

Monica Chocron arbetar centralt i Göteborgs stad med samordningen av VFU-pengarna. Hon kan inte säga något om det enskilda fallet och om resor till idolfinalen kan vara i linje med hur pengarna ska användas.

– Det finns egentligen ingenting skrivet men jag håller på med ett arbete att det ska bli likadant över hela stan, säger hon.