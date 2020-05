Studenternas ilska: Förlorar 20 000 kronor för inställt flak

Michaela Rundqvist och klasskamraten Fanny Stjärnefjord har betalat in 30 000 kronor för att åka på flak under sitt studentfirande – som ställts in.

Men nu får de bara tillbaka 9 000 kronor från företaget.

– Jag blir ledsen för det handlar om en stor summa som vi samlat ihop under tre år och kämpat för, säger Michaela.