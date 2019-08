Under måndagsmorgonen har Västtrafiks biljettapp Västtrafik To Go tekniska problem.

– Det är felanmält och vi felsöker för tillfället, säger Alice Roman.

Det går inte att köpa biljett eller att visa upp sin biljett i appen. Sedan 08.30 har Västtrafik utfärdat en så kallad ”störningsbiljett”.

– Det är en tillfällig biljett som alla via appen får så att de kan resa. Så resenärer kan nu resa tillfälligt tills vi får i gång tekniken igen, säger Alice Roman.

I nuläget finns det ingen prognos på när problemet är åtgärdat. Alice Roman uppger att det skedde ett liknande problem förra veckan som löstes snabbt.

Texten uppdateras.