Anita Lindblom och Bosse Högberg var landets mest omskrivna par för 50 år sedan.

Det slog gnistor om schlagerdrottningen och boxarrebellen på alla tänkbara vis.

– Han var inte alltid nådig att leva med, men man ska inte ta ifrån Bosse att ”he was a killer, he was something”, sammanfattade Anita de tre stormiga åren.