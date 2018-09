Hösten väntas göra intåg på allvar fram mot helgen och det med besked.

Stormen som drar över Västsverige under fredagen har av danskarna döpts till Knud, ett namn som kommer användas även i Sverige.

– Knud är den storm som varningen i Sverige är utfärdad för, säger Eva-Lena Jonsson, kommunikationschef på SMHI.

Johan Groth, meteorolog vid väderinstitutet Storm, berättar att de senaste dagarnas prognoser varit så pass konsekventa att man nu har kunnat visa på vilket område som kommer att drabbas hårdast och när.

– Främst drabbas norra Västkusten under fredagskvällen. Man skulle kunna säga att det kommer blåsa som mest längs kusten från Falkenberg till Lysekil, säger Groth.

Vindbyarna når orkanstyrka

Och det rör sig om kraftiga vindar, berättar Groth.

– Som det ser ut nu kommer vi upp i stormstyrka i medelvinden sent fredag kväll, det vill säga över 25 meter per sekund och orkanbyar, upp mot 34 meter per sekund, kring kustbandet.

Groth berättar att det är när vinden vänder som den blir verklig kraftig.

– Redan sen eftermiddag kan vi få ett kraftig vindband mot Halland, när vinden sedan vrider mot väst blir det lindrigare i det området men då träffas de nordliga delarna, till exempel Göteborg, hårdare.

Är det årets kraftigaste storm?

– Det är nog den största storm vi haft i år och definitivt den första riktiga smällen för den här höstsäsongen, säger Groth.

SMHI:s varningar. Foto: SMHI

Lördag morgon avtar stormstyrkan i medelvinden, men finns kvar i vindbyarna, berättar Johan Groth.

– Helgen blir blåsig med fortsatt kraftiga vindbyar kring 20–25 meter per sekund, men medelvinden uppnår aldrig stormstyrka.

Västtrafik förbereder sig

Västtrafik är förberedda inför stormen och menar att de kommer att följa väderprognoserna noga.

– Vår tanke är att stadstrafiken ska rulla på som vanligt men om styrka går i över trettio meter per sekund så stängs Götaälvbron av. Vi kommer då att hitta en annan väg för trafiken. Vi har en tät dialog med trafikverket och är redo att sätta in bussar om det blir problem med tågen. Spårvagnstrafiken kommer att gå som vanligt, säger Mette Ramquist, presschef på Västtrafik.

Götaälvbron kan komma att stängas av. Foto: ROBIN ARON

Mette Ramquist säger att Västtrafik kommer hålla tät kontakt med Trafikverket. Hon uppmanar resenärer att läsa om eventuella förändringar i trafiken på Västtrafiks hemsida och app.

Räddningstjänstens tips

Under onsdagen gick Räddningstjänsten i Storgöteborg ut med en uppmaning på sin Facebook-sida, för att informera om hur man som privatperson kan förbereda sig.

”Håll i hatten eller stoppa sten i fickan? SMHI varslar om rejäl blåst framöver, du hur förbereder du dig? Vi har några väldigt bra tips på vad du bör tänka på – både för din och andras säkerhet”

Under onsdagen Räddningstjänsten i Storgöteborg ut med en uppmaning på sin Facebook-sida, för att informera om hur man som privatperson kan förbereda sig. Foto: Facebook

Flera utomhusevemant i Västsverige kan komma att påverkas av stormen. På lördag går bland annat cykelloppet "Västgötaloppet" i Ulricehamn.

Loppet arrangeras bland annat av Tvärreds IF.

– Vi har ju hög beredskap bland dem som jobbar med banan. De är redo om det behövs. De ska ut tidigt på morgonen och se vad som har hänt, säger Mikael Wester på Tvärreds IF.