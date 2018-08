Tidigare i år skrev Petter Stordalen över sitt bolag Strawberry Holding AS, värderat till 25,7 miljarder kronor till sina tre barn. Överskrivandet skedde under ceremoniella former på Stordalens restaurang Tak i Stockholm.

– Jag är oerhört stolt och glad över att mina barn önskar att vara med och utveckla koncernen i framtiden, sa Petter Stordalen då.

Dottern Emilie går i sin fars fotspår

Bolaget ägs nu i lika stora delar av hans tre barn, Henrik, Jakob och Emilie.

Nu har Emilie Stodalen gjort sin första vecka i 25 miljarders-bolaget. Under Petter Stordalens semester tog Emilie sina första steg på arbetsplatsen som hon en dag ska ta över. Efter sin första arbetsdag lade hon ut en bild på Instagram:

”Första officiella veckan! Stora skor att fylla, men lyckligtvis pekade min egna i rätt riktning – och de har alltid varit med klack på”, skrev hon i anslutning till bilden.

Dagen lade Petter upp samma bild och visade där stolt upp sin dotter, samtidigt som han välkomnade henne till arbetsplatsen.

”Emilie har gjort sin första arbetsdag på sitt nya jobb. Välkommen till världens bästa arbetsplats”, skriver han.

I samband med att bolaget skrevs över på barnen gjorde Petter Stordalen klart att det var han som skulle fortsätta styra skutan ett bra tag framöver.

– Jag har aldrig varit i bättre form och aldrig varit längre bort från pensionen. Detta handlar om att den dagen jag inte längre är här, så kommer mina barn ta över ansvaret för koncernen. Det säkerställer långsiktighet, kontinuitet och säkerhet för de anställda. Överföringen innebär i praktiken ingen förändring, och jag kommer själv kontrollera företaget så länge jag lever, sa han då.