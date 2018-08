Årets Way out west sparkade i gång i soliga Göteborg under torsdagen.

Förhoppningarna på de stundande dagarnas musikkavalkad är stor hos besökarna.

GT besökte festivalområdet i Slottsskogen och pratade med några av dem.

– För mig är det mest stämningen som är det viktiga. Men det är klart att jag ser fram emot att se Arctic Monkeys, säger Sofia Kristensson, 25.