Den stora scenshowen Diggiloo har gått ut med beslutet på sin hemsida.

Konserten i Lidköping skulle hållits i morgon, men flyttas nu till 19 augusti.

I Göteborg inleds den stora festivalen Way out West under torsdagen – och under fredagen väntas stormbyar från sydväst inne på festivalområdet i Slottsskogen.

– Vi har noterat klass 2-varningen och följer utvecklingen mycket noga, säger Joakim Skoglund på Way out West.

