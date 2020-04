Stor minskning av patienter på psykakuten i Göteborg

Under ett vanligt dygn på psykiatriska akutmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg söker runt 42 patienter dit för att få hjälp, skriver P4 Göteborg.

– Vanligtvis har vi cirka 42 sökande per dygn på vår psykiatriska akutmottagning, av dem läggs ungefär en tredjedel in. Idag så är vi nere på runt 25 sökande per dygn, alltså en minskning på 40 procent, säger Mathias Alvidius, verksamhetschef vid psykiatri affektiva, Sahlgrenska universitetssjukhuset, till P4.

Mathias Alvidius tror att det är flera orsaker till minskningen av antalet sökande.

Väljer att stanna hemma

Det handlar då dels om att personer efter uppmaningar från myndigheterna väljer att stanna hemma, rädsla för att drabbas av coronaviruset och att coronapandemin gör att man kan tänka på annat än den egna psykiska ohälsan.

– Vissa personer kan när det är kris i samhället paradoxalt nog åtminstone tillfälligt kan må lite bättre, för man har helt enkelt annat som man fokuserar på än sitt mående. Men det får man ta med en nypa salt för det är uppgifter som redogjorts för under exempelvis andra världskriget och liknande när man har tittat på detta, säger Mathias Alvidius, till P4 Göteborg.

Men verksamhetschefen är också rädd för att personer som inte söker vård riskerar att må ännu sämre.

– Det är naturligtvis viktigt att människor inte stannar hemma när de borde söka hjälp, säger han till P4 Göteborg.

