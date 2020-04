Brand i hyreshus vid Avenyn – stort pådrag

Larmet gick 13.42.

– Jag har inte fått någon rapport om utrymning men det bör vara gjort sedan länge. Det är mycket rök i fastigheten och alla borde vara ute vid det här laget, säger man från räddningstjänsten en dryg timme efter att larmet gick.

Det är fastigheten som ligger i korsningen Storgatan-Chalmersgatan ett stenkast från Avenyn som drabbats.

Ingen person har skadats i samband med branden.

Misstänker brott

Också polisen är på plats.

– Enligt den information jag fått ska branden ha startat i ett badrum. Vidare står det redan nu klart att det kommer att bli brottsmisstankar kring den här branden, säger Stefan Gustafsson, polisens presstalesperson i region Väst.

Polis och räddningstjänst kontrollerar så att inga boende är kvar i fastigheten eftersom röken är farlig att andas in.

Vid 16.30 går polisen ut med uppgifter om brandorsaken på sin hemsida: ”När släckningsarbetet avslutas kan polisen komma in i den aktuella lägenheten där branden startat. Polisen misstänker att branden startat i ett badrum som det pågår renovering. En plastmatta har börjat brinna. Viss evakuering har genomförts.

Polisen inleder förundersökning med rubricering allmänfarlig vårdslöshet.”

Tre lägenheter skadade

I fastigheten finns det förutom ett antal lägenheter också kontor.

Vid 17-tiden börjar räddningstjänsten bli klara på platsen.

– Tre lägenheter har fått stora skador i och med att vi fått bryta upp väggar och tak, uppger Urban Samuelsson, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten.

Branden började alltså i ett badrum som var under renovering i en av lägenheterna. Därefter spred den sig via avloppsröret in i konstruktionen.

En enhet kommer att vara under kvällen för att kontrollera så att inte branden ligger och pyr någonstans i fastigheten, berättar Samuelsson.