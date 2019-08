Sedan 15-tiden på onsdagseftermiddagen råder det stopp i tågtrafiken mellan Göteborg–Vänersborg samt Herrljung–Uddevalla.

Anledningen är en nerkörd kontaktledning i Vänersborg, enligt Trafikverket.

Trafikverkets tekniker har varit på plats.

– De har varit där och man har sett att det kommer ta ett tag laga, säger Camilla Hult, presskommunikatör på Trafikverket och fortsätter:

– Prognosen är i nuläget satt till i morgon bitti.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Göteborg C, Bohus, Gamlestaden, Lödöse Södra, Nol, Nödinge, Surte, Trollhättan C, Älvängen, Öxnered, Vänersborg C, Herrljunga, Grästorp, Håkantorp, Vara, Vargön, Vedum, Uddevalla C.

I nuläget är det oklart om ersättningsbussar har satts in, men Trafikverket uppmanar trafikanter att ta kontakt med sina tågbolag.