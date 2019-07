Klockan 11.50 stoppades tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm.

– Vi behöver göra en avsyning av banan, på grund av en misstänkt olycka. Det blir en påverkan när det blir den här typen av störningar mellan Göteborg och Stockholm märkts det, sa Joanna Ljunggren på Trafikverket.

Flera stationer och tåg påverkas

Vid 13.30-tiden meddelade Trafikverket att stoppet hävts.

Enligt Thomas Johansson, presskommunikatör på Trafikverket, hade en tågförare kört på ett djur och det var det som orsakade stoppet.

– Det var en fågel av något slag och trafiken har släppts på igen, men det är följdförseningar. Det tar alltid ett tag innan allt är i sin ordning efter såna här händelser, säger Johansson.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Skövde C, Stockholms södra, Alingsås, Aspen, Aspedalen, Falköping C, Floby, Floda, Flemingsberg, Flen, Gårdsjö, Gnesta, Hallsberg, Herrljunga, Huddinge, Järna, Jonsered, Katrineholm C, Lerum, Laxå, Mölnbo, Norsesund, Partille, Stenkullen, Stenstorp, Södertälje Syd, Töreboda, Västra Bodarne, Vårgårda, Vingåker, Årstaberg, Älvsjö, Göteborg C