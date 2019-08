Stina, uppväxt i Tvärred i Ulricehamns kommun, pluggade till sjuksköterska i Bodö i norra Norge. Här är vintermörkret kompakt så tillsammans med en kompis bestämde hon sig för att fylla på med lite solenergi i slutet av november förra året.

Det blev en resa till Alicante vid den spanska medelhavskusten.

Men efter en middag ute på stan slutade resan i katastrof.

– Jag har egentligen inga minnen från olyckan och tiden strax före den men jag har förstått att jag föll bakåt över ett lågt räcke medan min kompis Johanna öppnade hotelldörren.

Kritiskt läge

Fallet skedde i trappschaktet från tredje våningen ner till entréplanet. Stina landade på huvudet.

Ambulansen tog henne snabbt till sjukhuset i Alicante där man redan samma natt opererade huvudet och försatte Stina i medicinsk koma, något som Allas tidigare skrivit om.

Läget var kritiskt. Josefine fick kontakt med Stinas syster Rebecka, 40, som tillsammans med övriga i familjen (mamma Lisbeth, 71, syskonen Robert, 43, Kristoffer, 39, Josefin, 37, och Johan, 31) åkte ner och vakade vid lillasysters sjukbädd.

Tvillingbrodern Johan läser en saga på sjukhuset i Alicante för Stina Sundin. Foto: PRIVAT / PRIVAT

Två veckor senare vaknade Stina. Hon hade klarat den värsta krisen.

Lång väg tillbaka

Glädjen var obeskrivlig hos familjen och likaså hos personalen på sjukhuset som man hyllade trots problem med bland annat språkförbistringar.

Men vägen tillbaka till ett normalt liv skulle visa sig vara lång. Stinas korttidsminne var mycket dåligt, hon var förlamad på höger sida och kunde ännu inte prata.

Rebecka och Josefine stannade i Alicante medan övriga i familjen vände hem till vardagen. Tillsammans stöttade och hjälpte till: läste sagor, masserade, kommunicerade och höll i handen...

Stina Sundin på ambulansflyget. Foto: PRIVAT

Efter fem veckor på sjukhuset i Alicante ville familjen få hem Stina men det var långt ifrån komplikationsfritt.

Insamling på Facebook

Stina saknade giltig hemförsäkring på grund av att hon bodde i kollektiv när hon pluggade i Bodö. Därmed fick man bekosta ambulansflyget själva.

– Det mörkade man för mig. Jag hade aldrig gått med på det om jag vetat vad det kostat och det viste min familj.

Rebecka initierade en insamling via Facebook och fick in runt 300 000 kronor. Familjen gick in med resterande 40 000 för att bekosta resan.

Togs hem till familjen

Stina och Rebecka hamnade på sjukhuset i Bodö, förflyttades efter två veckor till Tromsö. Efter tolv dagar skulle Stina förflyttas till ett behandlingshem, men syskonen tog ett gemensamt beslut att ta hem henne till Blidsberg där två av dem bor.

Familjen Sundin fick en lycklig sommar trots allt. Foto: PRIVAT / PRIVAT Stina och Johan på tur under rehabiliteringen. Foto: PRIVAT / PRIVAT Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Och där kunde Stina under våren sakta men säkert ta små kliv mot ett allt mer normalt liv.

– Min familjs hjälp har varit fantastisk och ovärderlig. Men i juni kände jag att det var dags att stå på egna ben så då flyttade jag tillbaka till Oslo där jag bor när jag inte pluggar.

Dagen innan vi pratar berättar Stina att hon har varit ute och gått runt 14 kilometer. Hon är lycklig och stolt när hon berättar om ”turen”. I höst planerar hon att slutföra den sköterskepraktik på åtta veckor som blev avbruten av olyckan.

– Det är målet. Och sen har jag bara en termin kvar till examen.

Stina Sundin har en bit kvar ännu, men hon är ute ur mörkret och ljuset tar allt större plats i livet.

– Jag blir nog aldrig helt återställd men jag SKA tillbaka och ha ett rikt och innehållsfullt liv. Jobba, ha en meningsfull fritid, resa...

– Men lita på att jag kommer att kolla upp att det finns en bra sjukvård när jag väljer resmål.

