Projektet som kallas Cykling utan ålder startade i Danmark redan 2012 finns nu i fler än 50 länder och i 27 kommuner i Sverige.

Stephanie Edevåg enhetschef på Signeshus vård- och omsorgsboende, var på studiebesök i Danmark och tänkte att detta var något de gamla i Kungsbacka borde få vara med om.

– Det hade varit väldigt lyckat i Danmark och betytt mycket för deras äldre. Nu vill vi också sätta guldkant på tillvaron för våra äldre, säger hon.

Just nu söker Kungsbacka kommun volontärer som vill ta sig an uppgiften att cykla med de gamla. Signeshus är först ut med cykelprojektet, men på sikt kommer fler boenden i kommunen att köpa in cyklar.

”Handlar om att vilja ge av sin tid”

– Vi är i uppstartsfasen och har fått in några frivilliga, men har inte kommit i gång ordentligt ännu. Volontärerna får först introduktion och utbildning i hur man använder våra cyklar, säger Stephanie Edevåg och tillägger:

– Det handlar också om det här med generositet. Att man är villig att ge av sin tid till en person som annars inte skulle ha kommit ut på det här sättet.

På Signeshus finns nu en så kallad sidebyside-elcykel och en form av rickshaw, en cykel där två kan sitta längst fram och en volontär sitter bakom och cyklar.

– Den är jättelätt att köra och de som åker med använder säkerhetsbälte, så man kan inte ramla av.

På Signeshus bor 118 personer berättar Stephanie Edevåg, och det är många som vill kunna komma ut på cykel.

– Cykelturerna ger möjlighet till nya kontakter, främjar hälsa och sprider glädje. Det kan exempelvis handla om att uppleva sommarens grönska, höra fåglarnas kvitter, åka förbi ungdomens kvarter, stanna till vid ett kafé eller bara få känna vinden i håret, säger hon.

