Stena-miljardären försvarar ryska Krim-annekteringen

Rysslands annektering av den ukrainska halvön Krim 2014 har knappast erkänts av omvärlden utan tvärtom fördömts och anses vara olaglig, ett brott mot internationell folkrätt.

– Idag, tre år efter Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol, fortsätter Sverige att fördöma Rysslands aggression och slå vakt om Ukrainas suveränitet och territoriella integritet enligt folkrätten, sa dåvarande utrikesminister Margot Wallström, S, i ett uttalande på treårsdagen av annekteringen.

Men 73-årige Dan Sten Olsson, Stena-imperiets ägare och vd, och ständigt med på listor över Sveriges rikaste personer, menar att Krim i själva verket aldrig tillhört Ukraina.

”Har alltid tillhört dem”

I en intervju med DN säger han:

– Ryssland har definitivt en poäng. Jag tycker det är en jävla dålig handlingskraft att inte ge Krim till ryssarna omedelbart. För det har alltid tillhört dem, säger Dan Sten Olsson till tidningen och menar att annekteringen är resultatet av ett brutet Nato-löfte efter Sovjetunionens sönderfall.

– De (ryssarna, reds. anm.) kan inte riskera att en dag inte få ha en flottbas på Krim. För då är nationen slut, säger han vidare till DN.

Stena-imperiet beräknas göra en förlust på omkring fyra miljarder kronor för 2020. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Stena hårt drabbat i pandemin

När tidningen en dag efter intervjun ringer upp Dan Sten Olsson för en ny kommentar om uttalandena om Krim säger han att världssamfundet har ”en hög moralisk rätt” samtidigt som han tillägger att det inte hindrar någon från att ha sina egna synpunkter om saker och ting.

Stena Line har liksom många andra stora företag drabbats hårt under coronapandemin och varslat en stor del av personalstyrkan. Enligt en uppskattning från i våras kommer företaget tappa 80 procent av all passagerartrafik i Europa under 2020.

GP skriver att Stena-imperiet kommer göra en förlust på omkring fyra miljarder kronor för 2020 – vilket i så fall blir första gången på 80 år som man går med förlust.

Dan Sten Olsson är en av Sveriges rikaste personer.

