Stefan Löfven åker inte till Almedalen – utan till Ullared

Kommunalrådet och socialdemokraten Per Svensson bjöd in statsministern redan förra året, då Löfven också nobbade Almedalsveckan på Gotland för att i stället åka runt i Sverige och träffa människor.

– Då var det nära att det blev Ullared. När jag hörde att han skulle resa även i år skickade jag en inbjudan igen och då nappade han, säger Per Svensson till SVT Nyheter Halland.

På måndag, den första juli, besöker Stefan Löfven Ullared och Falkenberg, skriver SVT.

– Ullared är norra Europas största besöksmål och en plats där man kan träffa vanligt folk och diskutera olika samhällsutmaningar. Det är det som är hela syftet med resan som han gör, säger Per Svensson, till SVT.

Besöker flera städer i Västsverige

På måndagskvällen ska också statsministern hålla ett tal i Falkenberg och finns tillgänglig för att prata med allmänheten.

Per Svensson säger till SVT att det inte är uteslutet att de stannar till på fler platser i Halland under under dagen.

– Det är inte spikat. Vi kanske dyker in någonstans och pratar med kommuninvånarna, säger Per Svensson, till SVT.

Den kommande veckan ska statsministern besöka Ullared, Falkenberg på måndagen, Skara, Tibro och Motala på tisdagen och Grums, Munkfors och Ramsäter på onsdagen.

LÄS MER: Stefan Löfven om mötet med Barack Obama