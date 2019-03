Per Henriksen flyttade till USA 1980. Sedan dess har han drivit sin rörelse i Nordamerika. 23 år i USA - resten i Kanada.

Med stor framgång. På Henriksens cv finns vinst i Hambletonian 1986 med Nuclear Cosmos som ”Gullgutten” Ulf Thoresen körde. Dessutom vinst i Hambodansen för ston med Oolong 1999.

- Jag hade gärna tänkt mig att stanna kvar i Kanada men min hustru Ann Karin har längtat hem. Efter att ha tittat hit och dit i både Norge och Sverige fastnade vi till slut för Hogane Gård och Åby, säger Per.

Som i det västkustska regnet i går var och tittade på sin nya arbetsplats och adress.

– Där finns vad jag behöver för att driva min rörelse vidare. Rundbana, rakbana och en sandbana, säger Henriksen.

Dessutom är det dyrt att flytta hem till Norge.

– Det skulle kosta oss 1,6 miljoner kronor bara i införsel av vår husbil, suckar Per.

”Per är ingen ungtupp”

Åbys sportchef Jon W Pedersen är hjärnan bakom värvningen.

– Jag jobbade hos Per i USA under tre år när jag började min karriär. Vi har haft en bra relation sedan dess och när jag fick nys om att Per ville dra till den här sidan av Atlanten igen föddes tanken i min hjärna, säger han.

Den slutade med att Per Henriksen köper Hogane Gård utanför Uddevalla av Mick Mahowny. Affären avslutades i går.

– Visst, Per är ingen ungtupp men vi vet vad han kan. Dessutom har han köpt gården helt för egna pengar. Åby betalar inte en endaste krona i den här affären. Jag hoppas att den genererar ett och annat arbetstillfälle där uppe, säger Pedersen.

Tanken är också att amatörtränare i räjongen ska kunna åka dit och träna sina hästar. Nu när Åby numera är en ren racingbana.

”Annars får du på käften”

Per Henriksen tränade Nuclear Cosmos som vann Hambletonian 1986. Världens mest prestigefyllda race för USA-födda 3-åriga hästar med en miljoncheck redan då.

Henriksen hyrde in den tidens världens vassaste kusk – Ulf Thoresen.

Jag var själv på Meadowlands den där varma lördagseftermiddagen och fick som staketkusk uppleva ett av mitt livs höjdpunkter som sportjournalist.

Inte många har lurat skjortan av Berndt ”Osten” Lindstedt genom årens lopp.

Hela Norges Guldgutt gjorde det!

Ulf Thoresen packade fältet trots en milebana och Lindstedt var slagen med två decimeter.

Berndts vapenbroder Håkan Wallner ryckte mig i armen direkt efter målgången och sa:

– Undvik Berndt den närmaste halvtimmen. Annars får du på käften...

Förlusten som svider mest

Jag har pratat med Berndt om just den där förlusten några gånger. Det är den som svider mest i hans fantastiska karriär som kröntes med seger i Prix d Ámerique med Dart Hanover 1973.

Loppen avgörs självklart på banan men Åby är att gratulera till att ha en Hambletonianvinnare i sin tränarkår i höst.

Något som varken Ragnar Thorngren, Algot Scott, Olle Goop, Olle Elfstrand, Thomas Nilsson, Per Olof Pettersson eller Veijo Heiskanen mäktat med.

– Jo, jag har några lovande 3-åringar i stallet och vill avvakta hur de klarar sig i sommar. Eventuellt tar jag med mig några av dem till Åby när det är dags, säger Per.