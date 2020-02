Under Gothenburg Horse Show avgörs det vilka 18 ryttare som tar sig till världscupfinalen i Las Vegas i april.

För svensk del har resultaten uteblivit och den svensk som har bäst chans till att ta sig till Vegas är Peder Fredricson.

– Ja, det ser så ut sett till poängen, säger Peder Fredricson.

Pressat?

– Vi rider med press varje vecka i princip på den här nivån. Vi vill alltid göra så bra vi kan ifrån oss, och skulle det gå bra för oss är vi glada för det. Skulle det inte gå bra är det tråkigt.

Peder Fredricson tränade inne i Scandinavium tidigt på morgonen. Foto: TOMMY HOLL / TT

H&M All In får specialbehandling

Med sig har Peder Fredricson hästarna H&M Crusader Ice, H&M Kirlo van den Bosrand och H&M Christian K.

Under H&M All Ins frånvaro 2019 glänste Christian K och var den häst som hoppade in mest pengar.

Och i kvalet till världscupen, som går på söndag, är planen att Christian K ska hoppa.

– Han (Christian K) betydde enormt mycket för mig. Det är en fantastisk häst med en stor potential, säger Peder Fredricson.

H&M All In är förstavalet – men hästen har inte rest med till Göteborg.

– Han är faktiskt inte här, han får lite specialbehandling inför OS. Han kommer komma i gång lite senare för att se om kan få honom till så bra form som möjligt, förklarar Fredricson.

Är det All In som är förstavalet till OS i Tokyo?

– Han är en stark kandidat. Skulle han vara i jättebra form så är han den häst jag helst skulle vilja åka med. Han är väldigt bra. Men tävlingarna på vägen dit får avgöra och de får visa vem som är bäst.

Fredricson i aktion. Foto: SCOOP DYGA / ICON SPORT BILDBYRÅN

Fokus på OS i Tokyo 2020

Det har inte undgått någon att OS i Tokyo närmar sig med stormsteg.

För Peder Fredricson och övriga ryttare i landslaget är det där fokus ligger.

– OS är högsta prio i år. Sedan är det en säsong som vi måste rida fram tills det är OS. Det gäller att matcha hästarna på ett så bra sätt som möjligt, men också hålla i gång tävlingsstallet, säger han.

Hamnar Gothenburg Horse Show lite i skymundan då?

– Det tycker jag inte. Det är en av världens bästa tävlingar. Alla vi som är här och tävlar har bestämt oss för att tävla. Det är ingen häst som kommer sparas, när vi väl är här vi vill göra så bra som möjligt.

LÄS MER: Allt du behöver veta inför Gothenburg Horse Show

LÄS MER: Hästarna att hålla koll på i Göteborg