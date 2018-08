Det var strax före nyåret 2017 som Loui Eriksson gick in och tog över den då häktade krögaren Navid Atlassis restaurangverksamheter i centrala Göteborg.

Fem lönsamma krogar med en total omsättning på 84 miljoner kronor bytte ägare för 50 miljoner kronor, enligt årsredovisningen.

Köpet skedde bara ett halvår efter att hockeyproffset från Lerum skrivit på ett sexårskontrakt för NHL-klubben Vancouver Canucks värderat till 306 miljoner svenska kronor.

OS-hjälten. Loui Eriksson jublar efter 1-1-målet i herrarnas semifinal mot Finland 2014. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Planerar för tiden efter karriären

– Vi har pratat om vad man ska göra efter karriären, vad som ska vara vårt hem i framtiden och vad vi vill satsa på. Det har vi börjat tänka på mer och mer efter att han skrev sitt sista kontrakt, har Loui Erikssons fru Mikaela Kanold Eriksson tidigare kommenterat restaurangköpet.

Men det har inte blivit någon god start för NHL-proffsets restaurangkarriär. När de första siffrorna nu blir offentliga är det idel röda siffror.

Restaurangerna har gått back med 16 miljoner kronor efter finansiella poster under perioden.

Samtidigt har omsättningen, försäljningen av mat och dryck, mer än halverats på vad som nu är fyra restauranger: La Gondola Trattoria, La Piccola Gondola, The Parlour och Stockyard Burger joint på och intill Avenyn i centrala Göteborg. Från 84 miljoner till 35 miljoner kronor.

NHL-stjärnan och OS-hjälten Loui Eriksson tog över restaurangkedjan på Avenyn. Nu visar alla fyra restauranger mångmiljonförluster. Foto: NORA LOREK

Förlorade alkoholtillståndet efter våldtäktsdom

I årsredovisningarna förklaras det dåliga resultatet med att restaurangerna under stor del av förra året saknade tillstånd att sälja alkohol.

• Först drog kommunen in tillstånden med motiveringen att dåvarande ägaren Navid Atlassi häktats för grov våldtäkt på två skolflickor han träffat på en av sina egna krogar. För det dömdes han senare, mot sitt nekande, till sex års fängelse.

• Därefter, efter att Loui Eriksson gått in i verksamheten, ansåg kommunen att de nya ägarna inte tillräckligt kapat banden till Navid Atlassi, då en av dennes närmaste män var kvar på ledande funktioner.

Först under hösten 2017, då Atlassis tidigare kollega lämnat viktiga positioner, fick restaurangerna klartecken av kommunen.

"Bolagets negativa resultat beror helt på det förlorade utskänkningstillståndet", skriver ägarna i årsredovisningen och uppger att förlusterna fått täckas genom aktieägartillskott från moderbolaget 21 Gruppen AB – där siffran 21 sammanfaller med Erikssons tröjnummer i Vancouver.

Loui Erikssons restaurangkedja driver bara restauranger på och alldeles invid Göteborgs paradgata Avenyn. Foto: SARA PETTERSSON

"Ekonomiskt starka ägare"

Ägarna fortsätter:

"Dock finns ingen risk för den fortsatta driften är hotad pga ekonomiskt starka ägare, återställt alkoholtillstånd och det centrala läget för verksamhetslokalerna."

Enligt revisorn har bolagen under perioden också haft problem med att redovisa och betala sina skatter i tid.

GT har under en längre tid sökt Loui Eriksson. 21-gruppens styrelseordförande, Loui Erikssons svärfar Jonas Kanold, säger att varken han eller någon annan av de övriga ägarna, inbegripet Loui Eriksson, är intresserade av att kommentera resultatet och uppgifterna i årsredovisningarna.

– Vi kommer inte uttala oss någonting om våra restauranger.

Köptes för 50 miljoner

Årsredovisningarna visar läget i restaurangkedjan under verksamhetsåret 1 september 2016 till sista augusti 2017. Under de sista tre kvartalen under den perioden var Loui Eriksson huvudägare.

Styrelseordföranden Jonas Kanold vill inte säga någonting om hur ekonomin utvecklats efter den period som årsredovisningarna omfattar.

– Jag kommer inte uttala mig om någonting, ingenting. Det gäller oss alla i hela gruppen, säger Jonas Kanold.

I årsredovisningarna uppges dock att resultaten förbättrats efter att alkoholtillstånden nu finns på plats.

Med årsredovisningarna har nu också kostnaden för restaurangkedjan offentliggjorts. Enligt moderbolagets årsredovisning förvärvades verksamheten för 50 miljoner kronor.

Nekar till brott

Enligt ett bolagsstämmoprotokoll underskrivet i Göteborg några dagar före jul 2016 hade Loui Eriksson vid bildandet 375 av 500 aktier i bolaget. Resterande 125 aktier ägdes ursprungligen av den dömde tidigare ägaren Navid Atlassis närmaste man, men överläts senare till personer närstående Loui Eriksson för att möjliggöra en lösning där restaurangerna kunde återfå alkoholtillstånden.

Enligt styrelseordföranden Jonas Kanold har inget förändrats vad gäller ägandet i bolaget efter det.

GT har sökt den tidigare ägaren Navid Atlassi som inte besvarat kontaktförsöken. Tidigare har han nekat till alla anklagelser.