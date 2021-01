– Mig veterligen har de aldrig gjort det innan, säger Got events vd Lotta Nibell till Göteborgs-Posten.

– Det visar hur viktig världscupen är för ridsporten. Fjolårets final fick ställas in och det har inte blivit något nu under vintern. Jag tror förbundet vill undvika att ställa in två år på raken. Dessutom är vår tävling viktig som uttagningstävling inför OS i Tokyo.

Got event har haft problem med att finansiera årets Gothenburg horse show. Enligt Nibell kan styrelsen ha varit tveksam till att genomföra världscupfinalen utan FEI:s stöd på flera miljoner kronor.

Kan stoppas av corona

Det finns dock kvar ett hinder för tävlingen – coronapandemin.

– Ekonomiskt och organisatoriskt är jag inte orolig. Det är pandemins utveckling som kan sätta käppar i hjulet, säger Nibell.

Tävlingsledaren Tomas Torgersen sade till TT för två månader sedan att det var ett nattsvart läge och att ekonomin inte skulle gå att få ihop utan publik och utställare.

Tävlingarna pågår mellan den 31 mars och 4 april.