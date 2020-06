Match cup på Marstrand blir av – trots corona

Match cup har VM-status sedan 2007 och lockar de bästa i världen varje sommar sedan 1994. Tävlingarna är normalt sett en folkfest med tiotusentals besökare som följer tävlingarna från klipporna på Marstrand.

Men i år blir det, som så mycket annat, lite annorlunda.

Tävlingarna kommer hållas den 2–4 juli – men utan publik och kringliggande aktiviteter, i stället tv-sänds tävlingen i C More och Sportkanalen.

Max Salminen vann guld i London-OS med Fredrik Lööf. Foto: HANNA TELEMAN / BILDBYRÅN

Tolv besättningar tävlar om segern i herrarnas Match cup Marstrand och damernas Nordea womens trophy. Däribland deltar fjolårets segrare Anna Östling, Världsmästaren Phil Robertson och OS-guldmedaljören Max Salminen.

Tv-sändningarna kommer att pågå klockan 14–16 med finalrace på lördagen.

Världseliten på plats

– I och med att OS blivit uppskjutet så känns det väldigt kul att Match Cup 2020 har lyckats samla stora delar av världseliten på Marstrand. Vi ser fram emot att visa upp segling i absolut världsklass på Sportkanalen och C More, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 & C More i ett pressmeddelande.

Både herrarna och damerna kommer i år tävla i fareast 28. Det är en åtta och en halv meter lång enskrovsbåt. Tidigare år har tävlingarna avgjorts i katamaraner.

De tävlar på Marstrand Startfält Nordea womens trophy Anna Östling Linnea Floser Johanna Bergqvist Klara Wester Sanna Matsson Clara Svensdotter Startfält Match cup Marstrand Phil Robertson Max Salminen Nicklas Dackhammar Johnie Berntsson Jesper Stålheim Kyle Langford Visa mer Visa mindre

