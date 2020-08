Två segrar på 16 matcher och frågan är vilken ursäkt som ska användas den här gången. Resultaten i allsvenskan går inte längre att snacka bort, att tro att allt löser sig bara för att laget har blivit bättre på att rulla boll på mittplan är både farligt och naivt.

Mer än halva serien är spelad och absolut ingenting tyder på att något ska bli annorlunda om inget görs från högre ort. Poya Asbaghis lag har kört huvudet i väggen och har noll självförtroende, ingen spets, svag defensiv och är i allra högsta grad indraget i bottenstriden.

Den 12 augusti skrev klubbdirektören Max Markusson bland annat så här på IFK Göteborgs hemsida:

”Statistiken visar att vi givet de chanser som skapas borde haft en målskillnad på +2 i stället för de -5 som vi har i dag. Vi ser ett tryggare och mer spelskickligt IFK Göteborg i dag och trots olycklig rotation på spelare så presterar vi bra – förutom fullt ut i de båda straffområdena.”

Det är på sin plats att påpeka att de båda straffområdena inte är helt oväsentliga i fotboll och att sporten går ut på att göra minst ett mål mer än vad motståndarna gör. Ingenting annat.

Fotboll är ingen bedömningssport, så nej, Max Markusson, ni presterar verkligen inte bra. Två segrar på 16 matcher är genant dåligt och det kokar i de blåvita leden.

Klubbdirektören har väldigt bra betalt (omkring en miljon kronor om året enligt deklarationen) för att fatta obekväma beslut och det är hög tid att göra NÅGOT för att ge hela klubben ny energi.

Det är väldigt lätt att tycka om Poya Asbaghi. Klok, sympatisk, vältalig och utan tvekan en duktig fotbollstränare. Men – cupguldet till trots – handlar det som sagt i slutändan om resultat.

Jag säger inte att Asbaghi nödvändigtvis ska sparkas, men han är pressad nu och behöver åtminstone hjälp, precis som när Hannes Stiller och Hjalmar Jonsson ryckte in hösten 2018 när Blåvitt var på väg att åka ur.

Kalla in den duon igen eller ta in akademichefen Jonas Olsson som extraresurs i A-laget. Eller varför inte hyra in självaste Jörgen Lennartsson som någon form av korttidskonsult i höst för att få till en förändring?

Korrigera spelsystemet, kör med två renodlade anfallare, spikraka linjer... vad som helst för att bryta den negativa trenden som har pågått alldeles för länge. Det får det inte finnas någon prestige eller några heliga kor.

Det handlar om Blåvitts allsvenska existens.

Därför är det också märkligt att IFK Göteborgs sportchefsduo tackade nej till Daniel Larsson, 33, för att i stället välja Brageanfallaren Christian Kouakou, 25, som aldrig presterat i allsvenskan.

Larsson, dessutom göteborgare, ville hem och hade inte varit en dyrare värvning. Visst, Kouakou är yngre och kan gå att sälja på sikt, men Larsson hade kunnat leverera här och nu vilket är det enda som är relevant med tanke på tabelläget.

Nej, 33-åringen har inte öst in mål utomlands de senaste säsongerna, men han har fortfarande farten, vet vad som krävs i allsvenskan och hade kunnat göra massa nytta utan någon längre startsträcka.

1-3 mot IFK Norrköping på Gamla Ullevi och ELVA raka matcher i allsvenskan utan seger. Transferfönstret stänger den 25 augusti, så IFK Göteborg har en dryg vecka på sig att lösa en välbehövlig offensiv injektion även om man främst säger sig kolla på vänsterback.

Cashen är slut och då är det inte lätt att vara klubbledare, men de är anställda för att klara av den här typen av kriser och hitta lösningar på svåra problem.

Annars finns det garanterat andra personer som är beredda att kliva in och rädda IFK Göteborg.

Och – för sjutton gubbar – spela Jakob Johansson på mittfältet.