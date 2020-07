Giannis Anestis fyrade av ett bättre grekiskt leende när han fick frågan om vad han tycker om straffar.

– I like very much.

Han knep ett par i rad med AEK Aten häromåret och ihop med Tom Amos och målvaktstränaren Stefan Remnér hade han läst in sig på Elfsborg.

Jesper Karlsson slog den nere i Anestis högra hörn och fick se keepern sträcka ut ordentligt och putta bort bollen.

Det är lätt att ta till överord i den här branschen, men Giannis Anestis gjorde verkligen en supermatch mot Elfsborg i cupsemin på Borås arena och räddade Blåvitt gång på gång.

Till slut visste elfsborgarna varken ut eller in, för hål på 29-åringen fick de inte.

Giannis Anestis storspelade för IFK Göteborg mot Elfsborg. Foto: ADAM IHSE / TT

Det är också lätt att glömma alla matcher genom åren i den här branschen, men frågan är hur länge sedan en blåvit målvakt gjorde en sådan här överjävlig insats i 90 minuter plus två förlängningskvartar.

Det är ett tag sedan, det är det.

Den högst väntade målskytten Victor Wernersson, det var ju redan skrivet i stjärnorna att det skulle bli just han som avgjorde, fick rubrikerna efteråt precis som alla andra dagar den här veckan, men det fanns fler huvudrollsinnehavare än skåningen och en gänglig kille med stora handskar från Chalkis.

Victor Wernersson blev segerskytt för IFK Göteborg mot Elfsborg. Foto: ADAM IHSE / TT

IFK Göteborg gjorde egentligen en svag prestation mot ett starkt men trubbigt Elfsborg. Slarvigt passningsspel, ofarliga kontringar, osynkade spelare och det här laget skriker ju efter en riktig anfallare i Robin Söders frånvaro. Förutom att sälja spelare för stora belopp är det sportchefsduons absolut främsta uppgift i närtid att lösa den frågan.

För som det ser ut nu... det kommer inte att hålla i längden. Flera spelare såg slitna ut och hade känningar, vilket absolut inte är konstigt, men att ändå lösa uppgiften över 120 minuter är imponerande.

Andra spelare såg inte alls speciellt slitna ut.

Tobias Sana är ren och skär klass och har vuxit ut till en riktig ledarfigur.

Hosam Aiesh är det svårt att få ett grepp om rent spelmässigt. Så här långt har han inte motsvarat de högt ställda förväntningarna i IFK Göteborg. Ofta släpper han bollen för sent, borrar ner blicken i backen och krånglar till det.

Samtidigt har han enormt mycket fotboll i sig och får ta emot massvis med stryk i varje match, inte minst mot Elfsborg. Och mycket börjar peka åt rätt håll.

Hosam Aiesh. Foto: JÖRGEN JARNBERGER / BILDBYRÅN

Hosam Aieshs arbetsinsats på Borås arena var smått makalös.

Han sprang och stångades i 120 minuter, och precis innan domaren satte punkt för holmgången tog Blåvittstjärnan en megalång maxlöpning i defensiven som borde ha slutat i ett syrgastält.

Efter 120 minuter mot Hammarby och 120 minuter mot Jimmy Thelins gedigna gäng väntar Malmö FF i final hemma på Gamla Ullevi. Ont om matcher är det gott om för tillfället och blir det seger mot värsta rivalen så är Poya Asbaghi och kompani tre kvalomgångar (enkelmöten i år) från gruppspel i Europa League och många välbehövliga miljoner.

I praktiken är det förstås långt bort, IFK Göteborg har mycket att förbättra, men man har i alla fall gång på gång visat att man behärskar det mest grundläggande i sporten fotboll.

Och det är att kämpa som fan tills domaren blåser för full tid.