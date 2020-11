Kan missa sin första match – på 16 (!) år

Seriesexan Mullsjö har storstjärnan Jesper Sankell avstängd.

Serieelvan Fagerhult har målvakten Johan Ringqvist borta på grund av ett matchstraff mot Pixbo senast.

Nu kan ytterligare en profil missa kvällens derby i Nyhemshallen mellan Fagerhult och Mullsjö.

Coronatest avgör Kihlbloms medverkan

Fagerhults tränare Johan Kihlblom, med Mullsjö som moderklubb, är ett frågetecken.

– Min medverkan är osäker, erkänner han.

– Jag hade lite känningar i halsen i onsdags morse, men det blev bättre under dagen och jag mår bra i dag (torsdag).

Han har varit och coronatestat sig.

Nu finns två scenarion:

1. Negativt provsvar och han står i båset som vanligt.

2. Svaret dröjer eller positivt provsvar och han får se matchen hemifrån.

– Jag har aldrig missat en match så det vore oerhört surt att missa den här, men jag känner mig trygg i att vi som kollektiv känner en stor revanschlusta från Pixbo-matchen. Vi är rejält laddade.

Vad menar du med ”aldrig missat en match”?

– Vad jag minns har jag inte missat en match under mina 16 år som ledare, och jag har definitivt inte gjort det under de åtta säsonger jag varit seniortränare, säger Johan Kihlblom som har assisterande tränaren Fredrik Frendin som ersättare om han behöver kasta in handduken.

Sänds på SportExpressen Play och med Expressen Premium

I målet plockas tredjemålvakten Mattias Nilsson in som backup till schweizaren Cyril Haldemann. Nilsson spelar till vardags med Fagerhults division tre-lag.

SportExpressen Play visar Fagerhult-Mullsjö med start 19.20. Matchen kan denna gång även ses med Expressen Premium.

LÄS MER: Agerar för att pausa SSL: ”Omöjligt att fortsätta”