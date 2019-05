Jerebko säljer lyxhuset i USA

Jonas Jerebko draftades av Detroit Pistons 2009. Den svenske basketstjärnan gjorde ett starkt intryck direkt i klubben, och ingick bland annat i rookie-laget under NBA:s all star-helg 2010.

Den fina starten fick ett snöpligt stopp när Jerebko blev skadad och missade hela säsongen 2010/2011. 2015 trejdades Jerebko till den klassiska klubben Boston Celtics – men stod ändå kvar med en fot i Michigan efter flytten.

2016 köpte han den förre Pistons-spelaren Ben Gordons hus utanför Detroit för 21 miljoner kronor. Huset ligger i Oakland Township i Michigan, mäter 1207 kvadratmeter, har en marmorlobby och en fontän för nära två miljoner kronor, skriver Realtor.com.

Utanför huset finns en swimmingpool, och gymdelen har en halvstor basketplan.

Jonas Jerebko säljer huset utanför Detroit

Men nu meddelar alltså Realtor.com att huset är till salu, den här gången för 25 miljoner kronor. Jerebko gick till stjärnlaget Golden State Warriors inför den här säsongen, och bor sedan dess i Oakland, Kalifornien.

Jerebko, som inledde karriären i Borås, har spelat från bänken under säsongen med Warriors, och stundtals hyllats för sina kortare insatser. Svenskens passning bakom ryggen en av conference-finalerna mot Portland utsågs till ”play of the day” av NBA TV.

– Man har haft sina upp- och nergångar. Men jag tycker jag har spelat riktigt bra. Varje gång jag får chansen försöker jag göra det bästa av det. Det är väl det enda jag kan göra, sa Jerebko när SportExpressen träffade honom hemma i Oakland i april.

Golden State Warriors är klara för NBA-final mot Toronto Raptors. Finalserien inleds natten till fredag.