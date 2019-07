Igelströms tuffa kamp: ”Är okej att må dåligt”

2018 var Emma Igelström med i jubileumssäsongen av Mästarnas mästare. Foto: OLLE SPORRONG

Sim-VM i Gwangju, Sydkorea, är i full gång. Under måndagen hade Sverige sin första riktigt stora guldchans genom Sarah Sjöström i finalen på 100 meter fjäril.

Det hela slutade dock med ett silver sedan 19-åriga kanadensiskan Margaret MacNeil slagit till med en riktig skräll och snuvat Sjöström på guldet. Bara i år har kanadensiskan sänkt sitt personbästa på distansen med nästan tre sekunder.

MacNeil hyllas nu av den fyrfaldige VM-guldmedaljören Emma Igelström.

– Hon är ett unikum. Hon är ganska ny på internationella mästerskap och då kan det hända att man ”persar” så mycket, men det är väldigt ovanligt, säger Igelström.

Samtidigt reagerar hon på de rubriker som varit om Sjöström, som ”bara” lyckades simma hem ett silver.

– Jag kan nästan bli arg när man ser alla rubriker efteråt om ett förlorat guld. Man ska veta att det är tufft där uppe och tufft att vara den som är jagad och som alla vill slå. Sarah gör ändå sitt bästa lopp för året och är bäst när det gäller.

– Det är lite som det var med Carolina Klüft, man bara förväntar sig att hon ska vinna och annars är det ett misslyckande. Hon har ändå vunnit allt som går att vinna på 100 meter fjäril och då kan det vara svårt att hitta nya vägar.

Rasar: ”Fuskare ska bort”

En annan stor snackis under VM:s inledande dagar har varit kinesen Sun Yang, som tog hem guldet på 400 meter frisim. Kinesen är under utredning för doping och under medaljceremonin protesterade silvermedaljören Mack Horton genom att vägra kliva upp på prispallen.

Emma Igelström reagerar med bestörtning:

– Jag tycker alltid att fuskare ska bort från idrotten. Jag tycker inte att han borde få tävla under ett världsmästerskap när det fortfarande utreds. Det är inget OS-år i år, då tycker jag att man borde kunna vara ännu mer restriktiv.

Kan du förstå Hortons agerande?

– Jag förstår frustrationen hos hans (Yangs) konkurrenter. Jag kan vara lite dubbel, jag förstår känslan men samtidigt finns det regler som ska följas. Sen ska man veta att det har varit mycket snack i hela simvärlden och att han (Sun Yang) inte är omtyckt överhuvudtaget.

Igelström minns också tillbaka på sin egen karriär och de tävlingar där hon ställdes mot konkurrenter misstänkta för doping.

– Jag minns framför allt -95 när kineserna slaktade rekord efter rekord. Alla visste att de var dopade, men det tog väldigt lång tid innan man fick fast dem. Det var sjukt frustrerande.

Emma Igelström tog fyra VM-guld och tre EM-guld under sin aktiva karriär som simmare. Foto: ANDREAS HILLERGREN / © BILDBYRÅN

Drabbades av tumör

Sim-VM och stora rubriker åt sidan. För Emma Igelström personligen har den senaste tiden varit allt annat än enkel.

I mars tidigare i år berättade Igelström öppet på sin Instagram-sida att hon drabbats av en tumör i livmodern. Hon berättade att de senaste sju månaderna varit de längsta i hela hennes liv.

”Jag är så trött på att låtsas som att det är bra hela tiden”, skrev hon bland annat.

Tumören visade sig vara godartad. Den 12 juni publicerade hon en bild på brevet som innehöll det glädjande beskedet.

”Jag vann i livets lotteri den här gången. Tårarna bara rann. Jag är frisk nu.”

LÄS MER: Igelström: ”Har gått en av de tuffare matcherna”

Emma Igelström berättar om glädjen hon känner över att äntligen kunna träna som vanligt igen. Senare i sommar ska hon åka till Nice för att springa en halv Ironman.

– Jag är tillbaka nu och tycker det är kul att träna igen. Jag har bestämt mig för att jag ska tävla i alla fall och sen får jag se hur långt det räcker helt enkelt, jag kanske inte ens orkar ta mig runt. Jag har bara tränat i tre-fyra veckor men jag tycker att det är väldigt skönt att kunna röra på mig igen, säger hon och fortsätter:

”Man blir starkare”

– Att få göra det här på sina helt egna villkor bara för att man tycker det är kul, det är otroligt skönt.

Har det varit viktigt för dig att hela tiden vara öppen med vad du går igenom?

– Allting är inte rosenskimrande i livet, det är viktigt att man kan se båda delarna. Jag tänker framför allt att det är viktigt att visa för den yngre generationen att man inte behöver vara rädd att visa upp den delen. Det är okej att må dåligt och ibland händer saker som man inte kan påverka.

– Men man ska veta att allting stärker en, man blir starkare om man tar sig an det på rätt sätt.

Har du blivit starkare?

– Absolut, jag tror väldigt mycket på det. Man blir mer tacksam över allting man faktiskt klarar av och mer tacksam för varje dag. Det är inte så självklart att man ens ska ha nya dagar hela tiden.

Man lär sig uppskatta livet på ett annat sätt?

– Ja, det är den där ödmjukheten. Det sa ju Sarah (Sjöström) efter sitt silver också, att så fort det kommer till den där prestationen är det viktigt att veta att det alltid finns ett större perspektiv.

