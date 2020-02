Den 15 februari är det internationella barncancerdagen. Då anordnas ljusmanifestationer för att uppmärksamma barn med cancer. Här kan du se tider och platser.

Under 24 timmar spelar dessutom stora svenska streamers datorspel online för att stötta kampen mot barncancer. Eventet ”Stream of Hope” pågår i 24 timmar och syftet är att samla in pengar som går till att stötta barncancerforskningen och ge råd och stöd till de barn och familjer som drabbas.

Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige.

Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp.

7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer.