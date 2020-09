”Var väldigt tufft – jag står mina föräldrar nära”

Många av Frölundas supportrar minns med glädje värvningen av Jan Mursak i januari 2018.

Slovenen kom in sent under säsongen efter rekommendation av tidigare lagkamraten Simon Hjalmarsson, och gjorde omedelbar succé.

Redan i debuten mot HV 71 gjorde han två mål – och centern vräkte totalt in 20 poäng på sina 15 matcher i grundserien. Detta trots att han dessförinnan kom från en lång skadeperiod.

Mursak blev snabbt en publikfavorit hos fansen – och han stormtrivdes i Göteborg.

Men ett lukrativt anbud från schweiziska SC Bern ledde till att sejouren i Frölunda blev kortvarig.

”Hade en känsla att det inte var sista gången”

Men nu är han tillbaka – och den här gången på ett treårskontrakt.

– Jag känner mig glad och spänd över att vara tillbaka. Redan när jag stack förra gången så hade jag en känsla av att det inte var sista gången, att jag skulle komma tillbaka. Så jag är glad över möjligheten att vara här igen och tillbringa de tre kommande åren här, säger Jan Mursak.

Vad var det som gjorde att du trivdes så bra här? Du har till och med sagt att det här är det bästa stället du spelat på.

– Ja, jag gillar alltihop! Laget, lagkamraterna och staden. Senast jag var här hade jag roligt både på och utanför isen – och det är det viktiga. Det var därför jag kom tillbaka.

Jan Mursak blev en publikfavorit i Frölunda under den senaste sejouren 2018. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Med tanke på den oerhörda succén under senaste sejouren i Göteborg är det många som har höga förväntningar på slovenen i comebacken.

Men att han ska fortsätta att snitta över en poäng per match i SHL, det är inget han räknar med.

– Det blir tufft att hålla samma snitt. När jag var här sist funkade allt för mig! Det var väldigt kul att jag lyckades leverera på den nivån. Men å andra sidan så är jag inte en stor målskytt eller poängproducerare. Jag är mer av en tvåvägsforward. Om jag fortsätter göra så mycket poäng som jag gjorde sist så vore jag glad – men jag tror att jag kommer kunna hjälpa laget på andra sätt också, säger han.

En stor anledning till att Mursak hamnade i Göteborg senast var Simon Hjalmarssons förtjänst. Duon var både lagkamrater och kedjekamrater i CSKA Moskva för fem år sedan.

”Lite bekvämare att spela med honom”

Det är inte alls otänkbart att de kommer matchas tillsammans nu igen.

– Vi känner varandra bra och det kanske är lite bekvämare att spela med honom av den anledningen. Men när jag var här senast spelade jag inte med honom utan med andra yngre spelare – och det fungerade bra. Vårt powerplay funkade bra också. Så det är helt upp till coacherna. Om de vill att jag ska vara med och stötta några av de yngre spelarna så gör jag det. Det finns inga dåliga spelare i det här laget, eller den här ligan för den delen.

Förra säsongen hade Frölunda en enorm bredd på sin forwardssida. Inför den här säsongen är det flera som har lämnat – där amerikanerna Ryan Lasch och Rhett Rakhshani sticker ut mest.

Frölunda har tappat sina amerikanska guldhjältar Ryan Lasch och Rhett Rakhshani. Foto: BILDBYRÅN

”Du kan inte jämföra mig med dem”

Vill du komma in och axla deras roller?

– Du kan inte jämföra mig med någon av dem – jag är totalt olik båda två i och med att jag är mer av en tvåvägsforward. Jag kan döda utvisningar och vara viktig i egen zon – sen är jag inte lika skicklig offensivt som de är. Men jag tror att jag kan leda det här laget ändå, även om jag inte producerar lika mycket. Det viktigaste för mig är att laget spelar bra och vinner matcher. Förhoppningsvis kan jag ta en roll som en målskytt – men även om det inte blir så är det okej för mig. Vid det här skedet av min karriär har jag kommit till insikten att allt inte handlar om min egen statistik. Jag vill bara ha kul och spela bra, hjälpa laget att vinna, säger han.

Mursaks två säsonger i schweiziska Bern var minst sagt upp och ner.

Första säsongen fick han visserligen vara med och vinna ligan – men samtidigt brottades han med andra bekymmer, vid sidan av hockeyn.

Tuffa tiden när mamman gick bort

Hans mamma blev svårt sjuk hemma i Slovenien, och under en period tvingades han resa hem.

Hon avled senare till en följd av sjukdomen och en svår tid väntade för familjen.

– Det var väldigt tufft, jag är det enda barnet i familjen också. Jag kunde inte behålla lugnet när min mamma gick igenom det hon gjorde. Min pappa fick också problem efteråt. Det var väldigt tufft, jag står mina föräldrar nära. Efter att hon dog åkte jag tillbaka till Schweiz och spelade. Det gick bra, vi vann mästerskapet. Men det var först efteråt som det verkligen sjönk in för mig och träffade mig djupare.

”Jag vet att jag inte är den enda som har gått igenom något sådant, men det var tufft för mig”, säger Mursak om mammans bortgång. Foto: NICLAS JÖNSSON / BILDBYRÅN STR

Mursak blir tyst innan han fortsätter:

– Det är en del av livet. Jag har många fina minnen och hon är väldigt saknad. Men livet går vidare, man lär sig mycket när en sådan sak sker, man måste vara stark. Dels för sig själv men även för min pappa. Jag vet att jag inte är den enda som har gått igenom något sådant, men det var tufft för mig.

”Bestämde mig redan tidigt förra året”

Hur ser du tillbaka på tiden i Schweiz som helhet?

– Det var en bra upplevelse, jag ångrar inte att jag åkte dit. Men sen blev det inte som jag ville, det ska jag vara ärlig med. Rollen som jag hade där var inget jag önskade. Det handlar inte bara om laget. Jag trivdes mycket bättre här i Göteborg och det var anledningen att jag bestämde mig redan tidigt förra året att jag ville tillbaka.

Vad var det med din roll som du inte gillade?

– Jag kan inte klaga över att jag inte spelade tillräckligt mycket – men jag var inte i första powerplay-uppställningen, första boxplay-uppställningen, i fem mot tre eller något sådant. Utan jag var han som bytte av de killarna som kom ut på isen först. Det fungerade inte bra för mig, säger Mursak.

”Jag spelar för att jag vill vinna mer”

Och fortsätter:

– Sen hade vi en del problem i laget, framför allt förra året. Vi hade inte tillräckligt med bra spelare. Så vår coach var tvungen att ta isär några viktiga spelare för att göra kedjorna jämna. Till en början fick jag spela med en import men sen flyttade han på oss och vi fick gå in i varsin kedja med schweiziska spelare. Det blev inte som jag hoppades helt enkelt. Men jag ångrar inget, det var ett bra äventyr. Men jag ser verkligen fram emot den här säsongen.

Treårskontrakt den här gången. Känns det skönt att ha tryggheten av att veta var du ska spela ett tag?

– Ja verkligen! Jag vill spela för det här laget, de spelar en välorganiserad och bra hockey som jag gillar. Dessutom jobbar alla här väldigt hårt, vilket kan hjälpa mig att få min karriär ännu längre. Som jag sa förut, anledningen till att jag spelar hockey nu är för att ha roligt och för att jag vill vinna mer. Sen är det klart att det är skönt att jag vid min ålder har tryggheten av att veta var jag ska spela, jag har inte så många år kvar.