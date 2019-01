Frölundas målvakt Johan Mattsson tvingades utgå efter första perioden i torsdagens match mellan Linköping och Frölunda.

Något som i efterhand visade sig bero på en migränattack.

– Jag har inte så mycket minnen från matchen, det var bara att andas och ta sig igenom det, sade han i en intervju med GT i går.

Men Mattsson fanns åter med i laguppställningen i Frölundas match mot Djurgården två dagar senare – fast den här gången på bänken.

Mattsson utgick igen

Men inför andra perioden, när Frölunda låg under med 1–5, gjorde man plötsligt ett byte.

Båsdörren vaktades i stället av junioren Arvid Söderblom som satt på läktaren i första.

– Vi pratade lite om de skulle byta Johan Gustafsson. Men Mattsson, som klev av senast, har klivit av igen och då har Frölunda kallat in Söderblom som backup. Arvid satt på läktaren i första och är bredvid mig nu redo att eventuellt hoppa in, säger C Mores expert Sanny Lindström.

Matchen då?

Den vann Djurgården med 6-1.

– Det är för dåligt överlag. Det får inte se ut som det gjorde i första. Det är där vi förlorar matchen, säger Frölundas målvakt Johan Gustafsson.

Fansen lämnade arenan: ”Förstår dem”

Förlusten var Frölundas fjärde raka på hemmaplan. Senast man vann i Scandinavium var mot Luleå den 26 december.

– Det är alldeles för dåligt. Vi måste kolla oss i spegeln och påverka det vi kan göra bättre. Det här är vår hemmaborg, säger han.

Vid ställningen 1–5 till Djurgården i första perioden blev Frölunda rejält utbuat – och många supportrar lämnade arenan.

– Det är inte kul, men samtidigt så förstår jag dem. Vi måste hitta sätt att bli mycket bättre, säger Gustafsson.

En speciell situation för dig i och med att Mattsson inte är kry och fick lämna. Ville du byta?

– Jag står där till någon säger något annat. Det är Rogers beslut och jag kommer hela tiden kriga framåt. Det här var verkligen inte min bästa match, inte ens nära. Men jag stod kvar där och krigade hela vägen ut, säger han.

