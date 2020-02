Henrik Lundqvist och Conny Evensson i omklädningsrummet. Foto: ÅKE THIM

Frölunda är på jakt efter en ny SM-titel. Med Joel Lundqvist som lagkapten.

Samme Joel som Conny Evensson, tillsammans med hans tvillingbror Henrik, plockade in i den uppsättning av Frölunda som tog SM-guld 2003.

– Joel är en fantastisk kille som pallar för det mesta. Jag är inte överraskad att han fortfarande håller så hög klass. Han hade ett oerhört driv redan då och ville utvecklas hela tiden, minns Evensson.

Hans tränarkarriär var då i sitt slutskede. Den tog slut säsongen efter, när guldet skulle försvaras.

Conny Evensson hade inte ens fyllt 59 år när han med svåra smärtor i nacke och rygg klev ur ett hockeybås för, som det visade sig, sista gången.

Tog guld överallt

Men den före detta supertränaren, som fyller 75 om två månader, är en pigg pensionär som hemma i tv-soffan följer sina guldklubbar Färjestad och Frölunda.

– Jag hade alltid haft en dålig rygg, men när smärtorna kom till nacken och gick ut i armarna gick det inte längre. Men jag fick väldigt bra hjälp i Göteborg och blev av med problemen, säger Conny Evensson.

Han var hockeytränare under 26 år. Utöver fem säsonger i U20- och A-landslag tjänstgjorde han i tre klubbar: Färjestad, Frölunda och schweiziska Kloten. Överallt vaskade han guld.

– Jag fattar nästan inte allt jag har varit med om, det var en fantastisk tid, det är med glädje jag ser tillbaka på alla de här åren, säger han.

Lika guldfylld var inte hans tid som spelare.

När moderklubben IK Viking ramlade ur högsta serien, allsvenskan, 1965 prövade 20-åringen från Hagfors för första gången sina vingar på annat håll för att få fortsätta i allsvenskan.

Men det blev bara ett år i Malmö FF (!), för även skåningarna åkte ur.

Nära spel i Frölunda

I Malmös mål stod då Ronny Andersson, som så när lyckades få med sig Conny Evensson till Frölunda säsongen efter.

– Vi hade umgåtts med familjerna i Malmö. Och jag träffade legendariske Frölunda-ledaren ”Bittan” Johansson på restaurang Eggers i Göteborg. Det var nära, men jag bestämde mig för att i stället flytta hem till Värmland och spela för Färjestad, berättar Evensson.

Hans tänkte medspelare Ronny Andersson blev motståndare, men därmed var inte hockeykontakten med familjen Andersson avslutad.

Det var Conny Evensson som plockade in Ronnys yngste son Niklas i A-laget 1987. Och när Frölunda under Evensson tog guld 2003 hade både Niklas och hans äldre bror Mikael, lagkaptenen, tongivande roller.

– Jag hade Niklas i flera år, han är en av de bästa spelare jag har haft, säger den förre tränaren.

Conny Evensson som spelare i Färjestad. Foto: FREDDY LINDSTRÖM/TT NYHETSBYRÅN Conny Evensson som mästartränare i Färjestad. Foto: PER KAGRELL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Under de nio säsonger som Conny Evensson spelade i Färjestad var han med och etablerade klubben i högsta serien.

Men det var först när han blev tränare som de stora framgångarna kom.

När Conny Evensson tog över som huvudtränare 1977 hade klubben två raka SM-finaler bakom sig.

Lockade Loob till Karlstad

När Evensson efter fyra år ledde laget till nästa SM-final kom utdelningen: klubbens första SM-guld.

– Jag har alltid trott på unga spelare. När vi vann med Färjestad 1981 hade vi genomfört en kraftig föryngring, som var ganska kontroversiell från början. Jag ringde Håkan Loob när han var i Karlskrona, Thomas Rundqvist kom från Vimmerby, Thomas Steen från Leksand. Vi hade också Tommy Samuelsson, Håkan Nordin, Harald Lückner och många andra. Killarna var 20, 21 och 22 år – men dom var bra och blev sedan ännu bättre, säger Conny Evensson.

Guldet blev slutet på den första av tre tränarperioder i Värmlands bästa hockeylag.

Den andra Färjestads-perioden, efter tre år som förbundskapten för J20-laget blev än mer framgångsrik med guld följt av silver innan en helt annan klubb i en helt annan stad lockade.

– Jag sa till min fru Birgit att jag inte ville flytta någonstans innan barnen klarade sig själva. Och dom var vuxna när vi bröt upp, säger han.

Ny på jobbet i Göteborg med utsikt över Scandinavium. Foto: KAMERAREPORTAGE/IBL 1987 stod lag som Tyringe för motståndet i division 1 södra. Evensson pratar med landslagscentern Mikael Andersson och hemvändande NHL-spelaren Jörgen Pettersson. Foto: BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Året var 1987. Tre år efter att Frölunda ramlat ur elitserien, ombildats som klubb och gjort tre försök att komma tillbaka med Roland Mattsson och Thommie Bergman som tränare.

Läget höll på att bli alltmer prekärt i Göteborg när ordföranden Kenneth Orrgren, vice ordföranden Hasse ”Bula” Andersson och styrelseledamoten Hans Wallenstam började uppvakta största rivalens tränare.

– Det var ju en utmaning att ta sig an Frölunda. Orrgren och Wallenstam kom upp till mig i Karlstad, sen träffade jag ”Bula” också. Jag kände historien, kände väl till Frölunda, säger Evensson.

”Messias kom från Karlstad”

I boken ”Västra Frölunda 50 år” har kapitlet om Conny Evensson rubriken ”Messias kom från Karlstad”.

Guldmakaren från Karlstad var klar i sin analys.

– Jag såg nästan direkt att Frölunda var lite desperata när de hade värvat spelare. Det var många från fjärdeformationer i elitserien. Det var läge att tänka annorlunda och lyfta in yngre spelare som Patrik Carnbäck, Paul Andersson och Niklas Andersson, säger Evensson.

Jörgen Pettersson hade kommit hem från NHL, nyblivne svenske mästaren och landslagscentern Mikael Andersson värvades från Björklöven, veteranerna Peter Gustavsson och Christer Kellgren hade fortfarande krut i benen. Janne Karlsson var lagkapten.

– Det fick skapligt redan första året. Men vi föll i kvalserien, berättar han.

Conny Evensson (i röd tröja) äter tårta med spelare och ledare i omklädningsrummet efter att uppflyttningen till elitserien var klar 1989. Övriga från vänster: Patrik Carnbäck, Mikael Andersson, materialförvaltaren Lennart Johansson, Joacim Esbjörs, Christer Kellgren, Terho Koskela, lagledaren Sture Persson, Jörgen Pettersson och Peter Ekroth. Foto: ÅKE THIM Efter 6-1 mot Malmö är Frölunda i princip klart för elitserien med en omgång kvar att spela av säsongen 1988/1989. Tränaren Conny Evensson hyllas av fansen utanför Frölundaborg efter matchen. Foto: SÖREN KARLSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Säsongen därefter, 1988–1989, gjorde Conny Evensson till en av Frölunda-historiens största hjältar.

Det var då han såg till att den ombildade klubben efter fem år tog sig tillbaka till elitserien.

Den avgörande striden stod i Frölundaborg mot Percy Nilssons hårdsatsande Malmö dit bland andra Evenssons guldspelare Pekka Lindmark och Mats Lusth hade värvats.

– Det var runt 10 500 åskådare i Frölundaborg när vi vann med 6–1. Det var fantastiskt. Pekka och Lusth kom och kramade om mig efteråt. Att vi lyckades ta oss upp i elitserien var lika roligt som att ta det första guldet med Färjestad, säger han.

Flyttade hem och blev sportchef

Conny Evensson handlade därefter på ett sätt, som på sätt och vis blev hans signum under karriären.

– Jag avslutade gärna med framgång. Efter de två åren i Frölunda flyttade jag hem till Karlstad och blev sportchef i Färjestad, berättar han.

Men det fanns ett intresse på högre nivå för den skicklige lagbyggaren. Efter bara ett år i Färjestad (silver) var det dags att dra vidare.

Guld-Conny i Tre Kronor 1991, med Curre Lundmark. Foto: BILDBYRÅN Guld-Conny i Tre Kronor 1992. Foto: BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Mats Sundin var redan etablerad i Tre Kronor när Conny Evensson blev förbundskapten. Han tog själv in en annan av de största svenskarna genom tiderna. Nicklas Lidström var en av många som bidrog till att det blev VM-guld direkt 1991 för ett mycket starkt svenskt landslag.

Andra säsongen som förbundskapten började med Canada Cup, där Sverige åkte ut mot Kanada i semifinalen.

I OS blev det stryk mot Tjeckoslovakien i kvartsfinalen innan det några månader sedan blev ett nytt VM.

Då med Modos supertalang Peter Forsberg i laget.

– Efter att Curre Lundmark, som var assisterande, och jag sett Peter i en period i en vänskapsmatch mot Ryssland, eller OSS som det hette då, var vi överens. Han var given, säger Evensson.

Dubbla guld i Schweiz

Naturligtvis blev det en ny VM-titel för guld-Conny – innan han drog vidare.

– Förbundsledningen ville att jag skulle fortsätta, men jag tackade nej. Det var ett oerhört slitsamt jobb. När jag räknade mina resdagar det andra året kom jag upp i 220, säger han.

Evenssons hockeyresa gick vidare till schweiziska Kloten, som inte hade vunnit det schweiziska mästerskapet på 38 år.

När värmlänningen två år senare lämnade för att flytta hem till Karlstad och coacha Färjestad igen hade han även två schweziska guldmedaljer att hänga in i prisskåpet.

Ett tag såg det ut som att det skulle bli Conny Evenssons sista guld. För efter två säsonger i Färjestad och ytterligare en och en halv i Kloten sa guldmakaren tack hej till ishockeyn och började i stället jobba med marknadsföring inom travet.

Tillbaka i Frölundabåset 2002. Foto: ANDREAS HILLERGREN/BILDBYRÅN Mästardusch 2003. Foto: PER WISSING Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Men efter tre år kom ett telefonsamtal från Göteborg.

– Christer Kellgren ringde från Frölunda och frågade om jag ville bli tränare igen. Han var ute i god tid under säsongen före eftersom Tommy Boustedt satt på ett utgående kontrakt och skulle flytta hem till Stockholm, berättar Evensson.

När Frölunda hade match mot Färjestad i Karlstad kom Boustedt tillsammans med assisterande tränaren Janne Karlsson hem till Evensson och pratade framtid.

– Det fanns potential. Många spelare ville till Frölunda och Göteborg och det fanns intressanta spelare inom ungdomsverksamheten. Det var inte svårt att tacka ja, säger han.

Släppte fram Dragkedjan

Första året slutade med semifinalförlust mot Modo. Men under det andra året levde Conny Evensson upp till epitetet som guldmakare.

Frölunda tog det första SM-guldet på 38 år.

– Det var så roligt att få vara med. Det var fantastiskt för alla ledare som slitit i så många år – och som de äldre spelarna hade kämpat, berättar han.

I målet konkurrerade Henrik Lundqvist och Fredrik Norrena.

På backsidan fanns bland andra Magnus Johansson, Ronnie Sundin och Oscar Ackeström.

Bland forwards fanns bröderna Mikael och Niklas Andersson, veteranen Patrik Carnbäck, Dragkedjan med Joel Lundqvist, Magnus Kahnberg och Jari Tolsa, Jonas Johnson, Alexander Steen...

Tomi Kallio var unik

Och så en för Conny Evenssons karriär unik spelare.

– Tomi Kallio var den ende spelaren under hela min karriär som värvades in under säsongen. På den tiden jobbade man annars med samma spelare under en hel säsong. Men Kallio kom direkt in i det och avgjorde ju den sista finalen, säger han.

Mitt under säsongen 2003–2004 drabbades Conny Evensson av diskbråck i nacken och tvingades sluta i Frölunda. Under slutspelet dök han dock upp och följde sitt lag från läktaren. Foto: JAN WIRIDEN

Evensson tänkte avsluta karriären med en säsong till i Frölunda. Men ett diskbråck i nacken gjorde att han mitt under säsongen tvingades lämna över till Janne Karlsson.

– Jag hade inte ens fyllt 60 och det fanns anbud från Ryssland, Sverige och Schweiz efter det. Men det räckte. Jag hade gjort mitt, säger han.

Ser ishallen från sovrummet

Conny Evensson fortsatte jobba i bakgrunden som rådgivare i Frölunda och senare i Färjestad där han också satt i styrelsen under några år.

Hans sista uppdrag var inom Färjestads Hockeyallians.

Men när Evensson nu går mot sin 75:e födelsedag följer han bara hockeyn avstånd.

Nån gång då och då blir det ett besök i Löfbergs Lila arena, annars blir det hockey på tv.

Snart är det slutspel. Och den förre guldmakaren har en klar bild av toppen:

– Luleå är bra och så Frölunda naturligtvis. Dessutom tror jag på Färjestad och att Djurgården kommer upp som en dark horse, säger han.

Själv trivs han med livet tillsammans med hustrun Birgit där ishallen finns inom synhåll från sovrummet.

– Jag är pensionär så det skvätter om det, haha. Jag har opererat båda knäna, men mår bra, säger han.

Vet inte vad han var bra på

Hur ser du tillbaka på din så oerhört framgångsrika karriär?

– Jag har många gånger svårt att tänka tillbaka på allt jag fick vara med om, det är svårt att ta till sig. Jag sätter inte på gamla hockeyfilmer eller så, men någon gång då och då poppar gamla minnen upp. Det var i alla fall en fantastisk tid, säger han.

Conny Evensson betraktas som en av våra bästa tränare genom tiderna, kanske den främste. Spelare och ledare som haft med honom att göra hyllar honom närmast unisont.

Men vad var du egentligen bra på?

Han tvekar lite innan han svarar.

– Jag har inte en aning. Kanske var jag bara mig själv.

