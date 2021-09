För knappt tre veckor sedan hälsade Frölundas ordförande Mats Grauers publiken välkomna till SHL-premiären i Scandinavium.

”Om tre matcher är vi återsamlade – hela Frölunda-familjen i Scandinavium”, sa Mats Grauers då.

Och mot Örebro den 30 september var Frölunda-familjen återigen samlad.

Totalt 10 702 biljetter var sålda till mötet mot Örebro – en liten bit ifrån hoppet om ett fullsatt Scandinavium och 12 044 åskådare.

Och det märktes att publiken bar fram Frölunda som kom ut i ett vilt tempo.

Powerplay = mål

Karl Henriksson, nyss hemkommen från USA, rundade kassen och var nära på att skicka in pucken tidigt i den första perioden. På returen var Stefan Elliott nära flera gånger om, men misslyckades.

Men det dröjde inte länge förrän Michael Spacek gjorde sitt första mål i SHL och spräckte nollan mot Örebro när Frölunda hade sitt första powerplay.

Men kort efter målet fick Örebro powerplay och satte rejäl press på Niklas Rubin i målet. Frölunda lyckades inte få ut pucken ur egen zon och till sist kunde de inte stå emot längre.

Emil Larsson kvitterade för gästerna när han fick stå och prickskjuta in pucken bakom Niklas Rubin.

Frölundas bjudningar

I den andra perioden spelade Frölunda upp sig.

– Från mitten av andra perioden tar vi över. Jag tycker det är vi som styr och det är jag glad över att vi kan göra. Vi blir lite matta i tredje men sedan kliver vi på det igen, säger Roger Rönnberg.

Max Friberg var nära att göra mål direkt i den andra perioden, men skottet gick strax över.

Sedan var det Johan Sundströms tur att visa upp vilken spetspotential han har. Han bröt sig fri framför kassen och på returen var Patrik Carlsson snabbt framme och skickade in 2-1 till Frölunda.

Det vände sedan snabbt åt andra hållet. Samtidigt bjöd Frölunda gästerna på flera gratischanser, som Örebro inte lyckades förvalta.

Frölunda har mycket att tacka Niklas Rubin också som gjorde en stabil insats i målet.

Patrik Carlsson tvåmålsskytt

I den tredje perioden tog Frölunda över.

När de också fick ett powerplay visade Ryan Lasch precis hur giftig, och viktig, han är i ett powerplay. Bara några sekunder in gjorde han mål på ett typiskt Ryan Lasch-vis, när han sköt in pucken i mål via ryggen på målvakten.

– Vi ser ut som vi på riktigt vill göra. Modet och inställningen att spela för att uppnå något och vinna, det fanns i kväll, säger Roger Rönnberg.

Örebro hotade stundtals men lyckades aldrig skapa något farligt läge.

Men Patrik Carlsson spikade igen matchen fullständigt när han gjorde sitt andra mål för matchen.

Gästerna fick dock ett reduceringsmål strax innan matchen var över.

Frölunda kunde, med publikens stöd, hålla undan och vinna med 4-2.

”Det var längesedan jag kände så här”

Efter matchen var Roger Rönnberg lyrisk över segern – och att få vinna framför fansen.

– Jag sitter här med blossande kinder, svettiga handflator, det här pirret i magen och svaga knän som man bara har när man är nykär. Det var längesedan jag kände så här. En fantastisk känsla att få tävla med sin publik igen. Det har var dagen vi växte ihop med publiken, säger Roger Rönnberg.