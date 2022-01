I början av februari presenterar Frölunda sitt nya klubbmärke som ska gälla från och med nästa säsong. När klubben bjöd supportrarna på en smygtitt under onsdagen dröjde det inte länge innan missnöjda kommentarer strömmade in.

”Besvikelse”, ”pinsamt” och ”oroande” är ett axplock av de åsikter som förekommer i de olika kommentarsfälten.

Hecky Engeroth är ledare, även kallat capo, för supportergruppen Sektion 84.

På sociala medier har han gått hårt åt klubben där han bland annat är besviken över att den inte låtit föreningens medlemmar vara mer delaktiga i utformandet av den nya loggan.

”Jag som ständig medlem hade gärna varit med på det här, varit med och utformat vårt framtida klubbmärke, åtminstone med tankar och idéer. Jag vet många fler som gärna hade velat ta del av det, varit en del av det och nu när vi får se resultatet (och då enbart en sneak peak) så märker ni vilken jävla besvikelse ni ordnat för era medlemmar och för era supportrar”, skriver han bland annat.

”Ett tecken på stort engagemang”

Frölundas ordförande Mats Grauers tycker att supportrarna borde vänta med kritiken tills de sett hela loggan.

– Det är lite svårt att hantera kritiken för de har inte sett klubbmärket än. Sen kan man fråga sig om det handlar om hanteringen av själva framtagandet, då har vi följt det vi sagt och vi har haft stor delaktighet. Det går inte att bjuda in alla som sympatiserar med Frölunda i det arbetet, säger han.

Frölundas ordförande Mats Grauers. Foto: ROBIN ARON

Kan du förstå att supportrarna känner sig upprörda?

– Det är ett tecken på stort engagemang för klubben och föreningen. Det kommer vara så att vi tycker olika. De som känner oro för att det inte ska bli bra gör sig oftast mer hörda än de som tror att det kan bli bra. Jag riktar ingen som helst kritik mot någons åsikter.

Flera supportrar menar att de inte känner sig hörda och att de snarare behandlas som ”fans” än supportrar och medlemmar. Vad har du att säga om det?

– Det arbetssättet vi valde som vi tyckte var klokt var att bjuda in alla att skicka in förslag. Då kom det över 700 stycken som vi tittade på allihop. Sen har vi haft referensgrupper som bestått både av professionella människor, medlemmar och fans för att lyssna in så mycket som vi någonsin kunnat.

– Hur vi än hade gjort den här gränsdragningen hade den som inte fått ingå tyckt att den skulle fått ingå – och det är ju inte möjligt.

”Bäst för föreningen”

Var det ett alternativ för er att låta supportrarna vara med och bestämma hela vägen? Till exempel genom att rösta på olika alternativ eller vara med mer i urvalsprocessen?

– Det hade kunnat vara ett sätt, men jag tror inte att det hade varit så enkelt. Någonstans är det väl i så fall våra medlemmar som skulle varit med och röstat, och det är väl där man hade kunnat tänka sig det. Men vi bestämde och trodde från början att det här var det sätt som var bäst för föreningen – och det tycker vi fortfarande.

– Återigen kommer det finnas olika uppfattningar oavsett hur vi hade gjort. Även om det hade varit ett framröstat klubbmärke. Det som är härligt är att det finns ett sånt engagemang. Det tycker jag är underbart och alla som har varit med i processen vill Frölundas bästa.

