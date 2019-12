Frölundas superlöfte Lucas Raymond har dragits med sjukdom en längre tid. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Inte nog med Skellefteås Jacob Olofsson.

Juniorkronorna kan drabbas av ytterligare en tung smäll på forwardssidan inför turneringen i Tjeckien.

Frölundas superlöfte Lucas Raymond har dragits med sjukdom en längre tid – och spel i JVM är osäkert.

– Det vi vet är att det är en virussjukdom och att de gör alla tänkbara tester. Jag har full respekt för läkarteamet och de rycker verkligen i alla trådar eftersom att det är en speciell situation där han är uttagen att spela ett junior-VM och vi förstår hur jättegärna han vill göra det. De har gjort några fler tester här nu som de väntar att få svar på – men tills vidare är han sjuk, säger Roger Rönnberg.

Raymond spelade sin senaste match i SHL den 28 november mot Oskarshamn.

”Jag tycker att Lucas behöver träna upp sig och bli frisk”, säger Roger Rönnberg. Foto: JOHAN LÖF / BILDBYRÅN

Supertalangen kan missa JVM

I förra veckan var han på flera olika läkarbesök för att komma till bukt med problemen.

Nu har Frölunda tagit in experthjälp.

– De kollar allt och lite till tror jag. Det tycker jag vårt läkarteam gör bra, de vill ta in en second opinion av andra läkare som är experter i området. De håller på att gå i genom all upptänklig expertis nu för att komma så nära 100 procent som möjligt för att ställa rätt diagnos, säger Rönnberg.

Tycker du att han borde åka till JVM trots att han varit sjuk?

– Det är inte mitt beslut. Jag tycker att Lucas behöver träna upp sig och bli frisk. Han behöver utmana sig själv och bli bättre för varje dag. Det tycker jag, men sen lägger jag inte in värderingar i JVM med respekt över att jag förstår hur stort det är för killarna.