Succédebutant sänkte Frölunda

Det var ingen lyckosam sejour som Tyler Morley hade i Skellefteå.

Efter att han bara svarat för ett enda mål på 33 matcher hos västerbottningarna lämnade han nyligen klubben för spel hos SHL-rivalen Linköping.

Och där kunde 29-åringen knappast önska en bättre start.

I debuten mot Frölunda svarade han både för mål och assist, när jumbon LHC tog en skrällseger med 2–1 i Scandinavium.

Det dröjde inte mer än sex minuter in på första perioden innan Morley hade skrivit in sig i målprotokollet.

Påpassligt höll sig kanadensaren framme och stötte in 1–0 i powerplay.

– Det var en bra start. Jag har några galna dagar bakom mig, jag försöker bara komma in och bidra med energi till laget, säger han i C More.

Frölunda föll hemma mot Linköping

Frölunda kom tillbaka i andra perioden när Stefan Elliott kvitterade till 1–1 med ett hårt direktskott från sin backposition.

Men sen klev Morley in i handlingarna igen. I en snabb omställning hittade han fram med en passning till kedjekompisen Andrew Gordon, som bara behövde stöta in ledningsmålet bakom Niklas Rubin.

– Vi var på middag tillsammans i går kväll. Två timmar är allt man behöver gissar jag, skämtade Gordon om den snabbfunna kemin med Morley.

Segern var Linköpings andra raka efter att man dessförinnan hade en blytung trend med tio raka förluster.

– Kul för killarna! Det var ganska tydligt vad vår plan var i dag. Det var att komma ner till Göteborg, spela tajt och vara skarpa på det vi skapade. Det lyckades vi med i 60 minuter, säger LHC-tränaren Daniel Eriksson.

Dubbla smällar för LHC – två spelare utgick

Och han hyllar Tyler Morley för sin succédebut.

– Han gör det bra så klart. Det är inte lätt för honom, han har bara varit med på en isvärmning på 15 minuter. Men han kommer in och spelar obrytt och kommer bli än mer inne i vårt system ju längre det går. Kul att se, kul start för honom.

En smolk i glädjebägaren för LHC var dock att både Filip Berglund och Mattias Bäckman tvingades utgå med skador.

Där är det ännu oklart hur status är.

– Jag vet inte mer än att de gick av, säger Daniel Eriksson.