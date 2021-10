Sena målen gav seger på Hovet

Tabelltvåan mot nästjumbon var det som väntade i Stockholm.

Väl där fick publiken på plats se en förstaperiod som svängde och bjöd på fysiskt spel.

I den första perioden var det hemmalaget som skulle ta ledningen.

Detta då backen Pontus Johansson lyckades sätta pucken bakom Matt Tomnkins. Detta med ett powerplaymål som var hans första i SHL.

Men bara ett par minuter senare lyckade Elmer Söderblom sätta en backhand längs isen bakom Niklas Svedberg.

I mellanakten lyckades just Söderblom bli tvåmålsskytt för gästerna. Detta då han serverats ett öppet mål av Ryan Lasch direkt på tekning till 1–2.

Sen dubbel avgjorde för Frölunda

Men Djurgården kom tillbaka.

Med drygt halva matchen spelad blev Rasmus Bengtsson målskytt. Noterbart är att Djurgårdens nyförvärv Peter Holland spelade fram och gjorde sin andra assist i matchen.

I den tredje perioden såg det länge ut som att det inte skulle komma några fler mål.

Men då klev Theodor Niederbach och satte pucken högt bakom Niklas Svedberg. Detta på passning från Nicklas Lasu.

Innan matchens slut utökade just Lasu även till 2–4 på ett friläge.

Målet blev matchens sista och Frölunda tog samtliga tre poäng.

– Tungt så klart. Svårt att säga om vi är värda vinst eller inte, men vi krigar hårt och och lägger ner ett arbete för att få med oss pinnarna sen släpper vi in ett sent mål. Tufft men så är det, säger Djurgårdens Sebastian Strandberg i C More.

Han fortsätter:

– Vi kämpar jävligt hårt, tycker vi är värda minst en pinne i dag.