Rönnberg: ”Min familj är inte stolt över mig”

Roger Rönnberg och Bert Robertsson har vid flera tillfällen genom åren råkat i luven med varandra – inte minst i samband med presskonferenser efter matcher.

I Sportkanalens program Wikegård vs berättar Roger Rönnberg om hans förmåga att reta upp folk – där Skellefteås tränare flera gånger hamnat i skottgluggen.

– Min familj är inte stolt över mig. Både min dotter och fru säger att det är min sämsta sida, att jag på andra människors bekostnad ska reta, sticka till och skoja. Det kan jag hålla med om, det är inget jag letar efter och vill vara. Men jag tycker att jag och Bert har bra samtal när vi träffas. Vi möts med respekt, säger han.

”Han är min idol”

47-åringen berättar han i stället skulle vilja vara lite mer som sin stora idol i båset – en annan svensk tränarprofil.

– Jag har ju känslorna på ytan tyvärr. Jag skulle gärna stålsätta mig och stå som Roger Melin under matcherna. Han är min idol, säger Rönnberg.

I programmet lyfter också Frölundas huvudtränare sitt drömlag av de spelare han tränat genom åren.

Där tar spelare som Joel Lundqvist, John Klingberg och Linus Omark plats.

Men också Rasmus Dahlin.

”Han skällde ut mig – 16 år gammal”

Supertalangen slog igenom med dunder och brak under två säsonger i Frölundas A-lag innan han i somras valdes som nummer ett i draften av Buffalo Sabres.

Och Rönnberg berättar att han ofta häpnades av jättelöftet.

– Varje dag. Framför allt genom hans karaktär. Jag minns efter första seniormatchen. Vi torskade, men han gjorde en magisk match individuellt. Dagen efter sa jag: ”Rasmus, vilken härlig match!” Då skällde han ut mig, 16 år gammal. Han sa: ”vadå härligt, vi torskade ju?”

Wikegård vs sänds på Sportkanalen och C More i kväll klockan 21.30.